Magia alla Reggia di Caserta, c’è il Gran Ballo di Carnevale: magia a corte in abiti d’epoca

Domenica 8 febbraio 2026, a partire dalle ore 16:00, la Reggia di Caserta ospiterà il Gran Ballo di Carnevale, un evento d’eccezione che farà rivivere all’interno del Palazzo Reale l’atmosfera delle danze in abiti ottocenteschi.

Meraviglia alla Reggia di Caserta: c’è il Gran Ballo di Carnevale

Avvolti dalla magia del Vestibolo Superiore, i visitatori della Reggia di Caserta potranno immergersi a pieno in un vero e proprio viaggio nel tempo, diventando spettatori di corti danzanti in abiti ottocenteschi.

Si tratta di un’iniziativa resa possibile dall’Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta, diretta dal maestro Lucio Martino, per valorizzare la tradizione dei festeggiamenti carnevaleschi ricreando un’atmosfera di festa a corte tra balli e coreografie ricostruite sulle note note di romantici valzer, quadriglie, mazurke, polke, galop e contraddanze.

Il Gran Ballo di Carnevale, con un repertorio dalla migliore tradizione operistica europea, offre al visitatore del museo l’esperienza immersiva in un’epoca, quella della seconda metà del XIX secolo, per farne rivivere e reinterpretare insieme i rituali di svago e divertimento nelle società di corte.

I visitatori potranno assistere al Gran Ballo prendendo parte all’atmosfera festosa. La partecipazione all’evento è inclusa nel costo ordinario del biglietto o abbonamento al Museo. L’iniziativa rientra tra le attività selezionate dal Comitato Scientifico del Museo nell’ambito del Bando di Valorizzazione Partecipata.