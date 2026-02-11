Festa di Carnevale con la Sagra degli Gnocchi: sfilate, mascotte, cibo e vino gratis per tutti

Entra nel vivo la Zeza di Cesinali, la grande festa di Carnevale che proseguirà a Cesinali, in Irpinia, nelle giornate del 14, 15 e 17 febbraio, dando il via anche alla Sagra degli Gnocchi e Cotechino al Sugo con vino gratis per tutti.

Zeza di Cesinali in Irpinia: Carnevale, sagra gnocchi e vino gratis

La grande festa, dichiarata Patrimonio Immateriale della Regione Campania, torna con il tradizionale appuntamento di febbraio tra sfilate, esibizioni, mascotte e animazione. Anche quest’anno, la Zeza di Cesinali parteciperà ai vari Carnevali della zona, prendendo parte agli eventi in programma ad Atripald, Avellino e Altavilla Irpina.

L’evento carnevalesco ruoterà anche attorno al patrimonio gastronomico locale, dando ampio spazio al buon cibo e ai piaceri della tavola. Non mancherà, infatti, il gran Zezone finale e intorno al focarone, previsto per martedì 17 febbraio, e l’imperdibile Sagra degli Gnocchi e Cotechino al Sugo, con vino offerto gratuitamente ai partecipanti.

Sabato 14 febbraio, alle ore 15:00, si terrà la sfilata in occasione del Carnevale Atripaldese mentre domenica 15 febbraio si susseguiranno due esibizioni: la prima alle 10:30 lungo Corso Vittorio Emanuele, ad Avellino, e la seconda alle 17:00 ad Altavilla Irpina.

Martedì 17 febbraio alle 16:00 ci sarà la sfilata al Carnevale Aiellese mentre alle 17:00 previsto il raduno in piazza Urciuoli a Cesinali per la sfilata dei bambini, tra mascotte e momenti di intrattenimento. Alle 17:00 spazio all’esibizione presso la Gelateria La Gondola. Gran finale alle 19:00 in piazza Enrico Cocchia, nel centro storico, con il Zezone e le prelibatezza della sagra.

