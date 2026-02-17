Lo Spettacolo dei Cartoni per la prima volta a Napoli: 2 giorni tra i personaggi più amati

Per la prima volta a Napoli arriva l’Allegria Show, lo spettacolo dei cartoni che porterà sul palco del Teatro San Gioacchino di Posillipo i personaggi più amati dai bambini, regalando ben due giornate di magia e divertimento. Gli show sono, infatti, previsti nelle date del 14 e 15 marzo 2026.

A Napoli per la prima volta lo spettacolo dei cartoni: tutte le info

Lo show, lanciato da L’Internazionale Altiero, propone un vero e proprio viaggio nel mondo dei cartoni animati con più di 12 mascotte che prenderanno vita per far sorridere grandi e piccini tra musica, balli e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Da Mario Bros e Masha e Orso, passando per Bluey, Spiderman, Stitch, Sonic, Frozen, gli intramontabili Pinocchio e Topolino, i più piccoli potranno incontrare dal vivo i loro idoli assistendo ad uno spettacolo mozzafiato che per la prima volta fa il suo ingresso nella città partenopea.

La durata è di 1 ora e 10 minuti per spettacolo. Sabato 14 marzo si terranno due spettacoli, uno alle ore 15:30 e uno alle 17:30. Domenica 15 febbraio si susseguiranno tre show rispettivamente alle ore 11:15, 15:30 e 17:30. Le prevendite saranno attivate sulla piattaforma Spettacoli24. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook L’Internazionale Altiero o telefonare al numero 324.80.96.797.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Allegria Show, lo spettacolo dei cartoni;

Dove: Teatro San Gioacchino, Posillipo, Napoli;

Quando: sabato 14 marzo alle ore 15:30 e alle 17:30; domenica 15 marzo alle 11:15, alle 15:30 e alle 17:30.

