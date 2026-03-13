Le fiabe più belle prendono vita all’Orto Botanico di Napoli: da Pinocchio al Magico Pifferaio

Dal 14 marzo 2026, all’Orto Botanico di Napoli, torna Fiabe di Primavera, la rassegna di spettacoli dedicati alle storie più amate dai bambini che andranno in scena nello splendido scenario del giardino partenopeo, con l’ultimo appuntamento in programma il 31 maggio.

La nuova edizione della kermesse, realizzata dall’associazione I Teatrini, dedicata alla produzione e promozione del teatro per l’infanzia e le nuove generazioni, con il contributo della Regione Campania, proietterà ancora una volta adulti e bambini nel mondo delle fiabe, regalando agli spettatori un’esperienza magica, da vivere con tutta la famiglia.

Si parte con Il Popolo del Bosco, di Giovanna Facciolo, che andrà in scena il 14 e 15 marzo, il 21 e 22 marzo, il 28 e 29 marzo alle ore 11:00. Nel mese di aprile (nelle date dell’11, 12, 18 e 19, alle ore 11:00) sarà la volta de Il Magico Pifferaio dei Fratelli Grimm.

Il 9, 16, 23 e 30 maggio (alle ore 11:00) spazio a Gli Alberi di Pinocchio, il celebre burattino inventato da Carlo Collodi. Ultimo appuntamento con Le favole della Saggezza di Esopo, Fedro e La Fontaine, in programma il 2 e 3 maggio alle 11:00 e alle 17:00, il 10 e 17 maggio, il 24 e 31 maggio alle 11:00.

Gli spettacolo sono realizzati con il contributo della Regione Campania. Il biglietto di ingresso, per adulti e bambini, ha un costo di 9 euro. Per la prenotazione, obbligatoria, bisogna rivolgersi ai seguenti contatti: 327.0795871, 081.0330619.

Le repliche per le scuole saranno effettuate nei giorni feriali alle ore 9:30 e alle 11:00. Gli spettacoli sono riservati ad un massimo di 80 bambini. In caso di previsioni meteo avverse saranno annullati.