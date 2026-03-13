“Napoli, per sempre sì” in tutta Italia, via al tour di Sal Da Vinci: date, tappe e biglietti

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è pronto a dare il via al tour “Napoli, per sempre sì”, che lo vedrà impegnato in svariati concerti in tutta Italia, con due tappe naturalmente previste anche nella sua città.

Il cantante partenopeo, reduce dal successo della kermesse sanremese e prossimo alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, per tutta l’estate farà ballare le più grandi città d’Italia al ritmo dei suoi tormentoni ormai divenuti celebri, tra Rossetto e Caffè e Per sempre sì.

Il tour partirà il 18 luglio da Cattolica, in provincia di Rimini, per poi concludersi il 26 settembre nella sua città, all’Arena Flegrea. I biglietti sono disponibili da oggi sulla piattaforma TicketOne e da mercoledì 18 marzo saranno acquistabili anche presso i punti vendita autorizzati. I prezzi spaziano dai 34 ai 49 euro (più eventuali commissioni) in base alla postazione scelta.

Di seguito tutte le date e le tappe del tour:

18 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina

21 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival

27 luglio – Este (PD) – Este Music Festival

30 luglio – Agrigento – Live Arena

1 agosto – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso (evento gratuito)

7 agosto – Giovinazzo (BA) – Levante Arena

8 agosto – San Pancrazio (BR) – Forum Eventi

12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival

18 agosto – Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma

20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

25 settembre – Napoli – Arena Flegrea

26 settembre – Napoli – Arena Flegrea