Venerdì Santo, torna la Via Matris a Torre del Greco: la processione degli Incappucciati

La Via Matris, la processione degli incappucciati del Venerdì Santo, torna a Torre del Greco: tutti i dettagli di una manifestazione ormai attesissima.

Via Matris, torna la processione degli Incappucciati

Torre del Greco si prepara a vivere uno dei momenti più intensi della Settimana Santa: la Via Matris, il suggestivo rito del Venerdì di Passione che attraverserà il cuore della città accompagnando i fedeli in un cammino di riflessione e penitenza.

L’appuntamento è fissato per venerdì 3 aprile 2026 alle ore 20:00, quando il corteo religioso prenderà il via dalla chiesa di Santa Maria del Pianto, nel quartiere di via Purgatorio, per un percorso che unirà più comunità parrocchiali e attraverserà alcune delle strade più simboliche del centro cittadino.

Il percorso della Via Matris 2026

La processione partirà con la solenne uscita della statua di Maria Santissima Addolorata, accompagnata dal Gruppo Incappucciati che porterà con sé i simboli della Passione di Cristo, affiancati dai piccoli incappucciati e dalle consorelle.

Da via Purgatorio il corteo si snoderà lungo via Cavallerizzi, viale del Gatto e via Circumvallazione, fino a raggiungere il piazzale dell’Annunciazione, dove avverrà uno dei momenti più suggestivi dell’intera celebrazione: l’incontro con il Cristo proveniente dalla parrocchia della Santissima Annunziata.

Dopo questo momento di grande intensità spirituale, la processione proseguirà attraversando via Gaetano De Bottis, piazza Luigi Palomba, 2° vico Giardino del Carmine, via Amalfi, via Napoli e 1° vico Giardino del Carmine, per concludersi con il rientro presso la parrocchia di Santa Maria del Carmine.

Qui si terrà il tradizionale e partecipato “bacio del piede” dell’Addolorata, gesto di devozione che chiude il rito.

Una tradizione che cresce anno dopo anno

La Via Matris torrese è una tradizione relativamente recente ma sempre più radicata nella vita spirituale della città. Introdotta nel 2013 grazie all’iniziativa di un gruppo di fedeli del centro storico, la processione è cresciuta nel tempo fino a diventare uno degli appuntamenti più sentiti del Venerdì Santo cittadino.

Anche quest’anno, per la quarta volta, l’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social di VesuvioLive.it: un progetto editoriale ambizioso che abbinerà alla Via Matris anche la contemporanea Via Crucis che si terrà nelle vie del quartiere Porto e presso le Cento Fontane, in un ideale abbraccio tra le due celebrazioni religiose che esalteranno l’attesa della Pasqua nel comune corallino.

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