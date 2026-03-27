Passione Vivente, dall’Ultima Cena alla Resurrezione: il percorso mozzafiato in Campania

In occasione della Pasqua, lunedì 30 marzo, a Benevento, si terrà la Passione Vivente nella Benevento Romana, un emozionante percorso itinerante che, nei luoghi più importanti della città, darà vita agli ultimi momenti della vita di Cristo, fino alla Crocifissione e alla Resurrezione.

Passione Vivente: il percorso mozzafiato a Benevento

Un’esperienza unica tra fede, storia e tradizione che proietterà i partecipanti in uno scenario mozzafiato, regalando vere e proprie emozioni. Il cuore di Benevento si trasformerà in una piccola Gerusalemme dove poter rivivere la Passione di Cristo, partendo dall’Ultima Cena fino, passando per l’Orto degli Ulivi, il Pretorio, la Crocifissione e la Resurrezione.

Le strade del quartiere Triggio diventeranno un palcoscenico a cielo aperto, dove poter immergersi nei momenti più intensi del Calvario di Gesù, in un’atmosfera carica di emozione. L’evento, in programma alle ore 19:30, è organizzato dalla Pro Loco Samnium con il patrocinio del Comune, per la regia di Paola Fetto.

Si parte in Piazza Manfredi di Svevia dove sarà messa in scena l’Ultima Cena per poi spostarsi in Piazza Baccari con Gesù pronto a raggiungere l’Orto degli Ulivi. Spazio poi alla scena biblica del Pretorio in Piazza Tito Maccio Plauto e, infine, presso l’Arco del Sacramento si terrà l’ultimo atto con la Crocifissione e Resurrezione.

La Passione vivente, inzialmente in programma per sabato 29 marzo, è stata spostata a lunedì causa avverse condizioni meteo. “Un emozionante percorso itinerante ti guiderà nel cuore della città, tra i luoghi più suggestivi del centro storico. Un appuntamento imperdibile che unisce spiritualità e cultura, valorizzando la bellezza della nostra città” – si legge nella pagina social dell’evento.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Vesuviolive, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione.