La meraviglia delle Frecce Tricolori a Napoli, spettacolo unico tra mare e Vesuvio: quando

Torna lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori che si terrà mercoledì 1 aprile 2026 a Napoli, come annunciato dall’Aeronautica Militare.

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Napoli: quando

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del 103esimo anniversario dell’Aeronautica Militare e del giuramento del Corso Grifo VI dell’Accademia Aeronautica. Ancora una volta, dunque, la città partenopea sarà attraversata dal fascio tricolore regalando uno spettacolo unico e suggestivo.

Gli spettatori potranno ammirare la scia di colori lasciata dai velivoli acrobatici, assistendo in prima persona ad uno degli eventi più suggestivi di sempre. Non solo sul posto, anche nelle zone limitrofe, sarà possibile scorgere il tripudio di colori.

“Il cielo di Napoli si colora. Il prossimo 1° aprile le Frecce Tricolori sorvoleranno il capoluogo campano in occasione della cerimonia per il 103° anniversario dell’Aeronautica Militare e del giuramento del Corso Grifo VI dell’Accademia Aeronautica. Se siete a Napoli, alzate gli occhi al cielo e godetevi lo spettacolo“ – si legge nella nota diffusa sui canali social dell’Aeronautica Militare.