Meraviglia a Pozzuoli, la grande mostra dedicata alle dive del cinema: l’ingresso è gratis

Dal 2 all’11 aprile 2026, presso Palazzo Toledo, a Pozzuoli, prenderà il via C’era una volta, dive e donne del cinema italiano – Visioni oniriche al femminile, la mostra antologica che omaggia le grandi attrici del cinema italiano.

A Pozzuoli una mostra sulle dive del cinema: ingresso gratis

La mostra – curata dal critico cinematografico Francesco Della Calce (direttore dell’Archivio Enrico Appetito), con la supervisione di Tiziana Appetito (presidente dell’Archivio Enrico Appetito) e dalla consulenza di Lucia Valeriani (Lightsky Consulting, vicepresidente dell’Archivio Enrico Appetito) – sarà inaugurata giovedì 2 aprile alle ore 17:00, presso la residenza di via Pietro Ragnisco, 29.

Il percorso espositivo è incentrato sul racconto delle dive e donne che hanno fatto la storia del cinema italiano, attraverso un itinerario immersivo tra i lungometraggi epocali interpretati come Il giorno della civetta, Questi fantasmi, Non ci resta che piangere, C’era una volta, L’avventura, Deserto rosso e tanti altri.

La mostra rientra nelle celebrazioni dei 90 anni di Enrico Appetito che proprio quest’anno festeggia cifra tonda e un “Giubileo” speciale. Le immagini di scena e fuori scena con gli scatti del maestro romano, conosciuto dai più come “il fotografo di Alberto Sordi”, si alterneranno alle altre immagini del complesso archivistico capitolino di altri importantissimi fotografi del calibro di Mario Tursi e Gianni Caramanico.

Nel corso della dieci giorni saranno proiettati i capolavori cult inerenti alla rassegna e si susseguiranno incontri con attori, registi, produttori, critici, direttori di festival e personaggi dello spettacolo come Nando Paone, Adele Pandolfi, Angela Fontana, Andrea Cannavale, Gianluca Di Gennaro, Onorina Della Rocca, Daniela De Vita, Francesco Piccirillo, Maria Carla Casilio, Noemi Sales, Maria Grazia Siciliano, Giuseppe Borrone, Alberto Castellano, Gianni Valentino.

A concludere la rassegna, le proiezioni di alcuni cortometraggi a tema diretti, tra gli altri, da Andrea La Puca, Emanuele Vicorito, Lalla Quintavalle, Rossana Mobilio. Il percorso espositivo resterà aperto al pubblico fino a sabato 11 aprile, con ingresso gratuito. La mostra è stata realizzata con il contributo del Comune di Pozzuoli, fortemente voluta dall’assessora alla Pubblica Istruzione, Cultura e Pari Opportunità Mariasole La Rana.

Dive e donne a Pozzuoli: le parole dell’assessora La Rana

“La mostra fotografica Dive e donne del ‘900. Visioni onriche al femminile, nasce con l’intento di portare a Pozzuoli iniziative di ampio respiro culturale, aperte al mondo del cinema e all’arte in genere. La ricerca della bellezza e della bravura resta, a mio avviso, un’ancora di salvezza dalle brutture del mondo” – ha dichiarato l’assessora La Rana, intervistata da Vesuvio Live.

“Avere scelto tra i vari soggetti alcune dive del ‘900 quali Sofia Loren, Monica Vitti e Claudia Cardinale nasce proprio dal desiderio di sottolineare l’importanza di tenere sempre agganciati bellezza, forza d’animo, carattere e spessore: donne così non sono simulacri vuoti, come tanti che si vedono in giro oggi, ma personalità eclettiche, poliedriche, che hanno espresso a tutto tondo il meglio della personalità femminile di un’intera epoca”.

“Richiamarsi al passato ha anche per me un tono nostalgico, data la difficoltà di trovare nuovi riferimenti altrettanto elevati. Va detto, però, che la mostra si sviluppa su due piani temporali, in quanto mentre le foto e le proiezioni ci catapultano in un’epoca passata, i tanti ospiti giovani ci riportano nel presente, dando voce alle nuove generazioni che, a mio avviso, rappresentano la vera forza e speranza di oggi”.

“Tra gli ospiti ricordiamo Nando Paone, Adele Pandolfi, Angela Fontana, Andrea Cannavale, Gianluca Di Gennaro e tanti altri. Confido nella bravura e passione del critico cinematografico Francesco Della Calce, il curatore dell’iniziativa, che ha messo in piedi una mostra ricca di spunti estetici, artistici e critici e che, sono certa, saprà accompagnare i nostri ospiti piacevolmente in questa intensa kermesse di 10 giorni”.