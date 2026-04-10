A Napoli apre il Villaggio della Salute: un giorno di visite e esami in piazza, gratis per tutti

Domenica 12 aprile, in piazza del Plebiscito a Napoli, si rinnova l’appuntamento con il Lions Day, la giornata dedicata alle visite e agli esami gratis per i cittadini, in un contesto di solidarietà, inclusione e prevenzione.

Domenica visite e esami gratis in piazza a Napoli: le info

Per l’intera giornata la celebre piazza partenopea si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà dando il via al grande evento patrocinato dal Comune di Napoli, dedicato interamente al benessere dei cittadini, all’inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale.

L’iniziativa punta ancora una volta a rafforzare il legame tra l’associazione Lions e il territorio, offrendo servizi concreti e momenti di aggregazione culturale. Un’iniziativa di fondamentale importanza, incentrata sulla salute collettiva, che si svolgerà in un’atmosfera di intrattenimento e di festa.

Il pilastro della giornata sarà, infatti, la prevenzione medica. Grazie alla presenza di camper attrezzati e alla collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, il 118, l’AVIS e numerosi partner sanitari, i cittadini potranno accedere a controlli gratuiti nelle seguenti fasce orarie: mattina dalle 10:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00.

Tutti avranno la possibilità di effettuare gratuitamente visite specialistiche in diversi ambiti, tra cui: cardiologia e controllo della pressione; senologia e dermatologia; ortopedia e test dell’udito e della vista; raccolta sangue a cura dell’AVIS.

Oltre all’impegno sanitario, il Lions Day 2026 celebrerà la vitalità di Napoli attraverso un ricco programma culturale. Piazza del Plebiscito diventerà un palcoscenico a cielo aperto tra attività artistiche e laboratori creativi per bambini e adulti, performance dal vivo di artisti locali, un programma musicale che accompagnerà l’intera giornata. Sarà presente in piazza anche l’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada.



