Fantasy day a San Giorgio a Cremano: il fantastico diventa ricchezza per il territorio

San Giorgio a Cremano è stata animata questo weekend dal Fantasy Day, giunto alla sua diciannovesima edizione. Nato da un’idea dell’associazione culturale ALTANUR, il festival attira ogni anno numerosi appassionati della cultura pop in tutte le sue forme, dal cinema e il fumetto al cosplay e il k-pop.

Il festival della rinascita: San Giorgio a Cremano diventa custode della cultura fantasy

Con i suoi più di 15.000 visitatori di quest’anno, il Fantasy Day si afferma sempre di più come un prezioso angolo di cultura, arte e inclusività nel territorio vesuviano, impegnato nel rendere San Giorgio a Cremano una vera e propria “Città del Fantastico”.

“Creare uno spazio culturale e artistico, in cui le persone possano esprimersi liberamente, è il nostro obiettivo principale da ben 19 anni”, ha affermato Valeria di Prisco, responsabile di aree tematiche del Fantasy Day, “Creare un legame solido con i visitatori, offrendogli un luogo fatto di cultura e arte, in cui possano sentirsi sé stessi e dedicarsi alle proprie passioni, è un punto fondamentale della fiera.”

“La nostra è una realtà ormai ben consolidata sul territorio di San Giorgio a Cremano”, ha aggiunto Giulia Morrone, anche lei responsabile di aree tematiche del Fantasy Day, “ed è proprio qui che vogliamo valorizzare attività che fino a dieci anni fa non c’erano. La nostra missione è quella di creare un luogo che i giovani e i piccoli sangiorgesi possano chiamare casa, dove potersi ritrovare e coltivare coesione, senza doversi allontanarsi dalla propria città.”

Il tema di questa edizione è stata, infatti, la Fenice, simbolo di rinascita per il territorio.

La gara kpop al Fantasy Day di San Giorgio a Cremano

L’importanza di difendere l’arte: l’incontro con il doppiatore Flavio Aquilone al Fantasy Day

Numerosi gli incontri con gli ospiti che hanno arricchito il Festival, come Beatrice Lorenzi, Ichigo Cosplay, Jenny Desu e Red Lily. Fra questi anche Flavio Aquilone, che ha prestato la sua voce a personaggi come Draco Malfoy, Light Yagami e Lex Luthor. Il doppiatore ha dialogato con i fan sulla necessità di tutelare tutte quelle forme d’arte, come il disegno e la recitazione, minacciate dall’avanzare dell’intelligenza artificiale.

“L’intelligenza artificiale è un fenomeno in grande espansione […], che può rappresentare una minaccia oggettiva per una categoria di persone come gli artisti”, ha affermato Aquilone, impegnato nella campagna “Difendiamo l’Intelligenza Artistica”, “La chiave non è fermare il processo, […] ma nel momento in cui l’A.I diventa sostituzione del lavoro, è necessario che le istituzioni facciano qualcosa per tutelare i diritti dei lavoratori.”

Il doppiatore Flavio Aquilone al Fantasy Day

Punto di riferimento per la comunità nerd della Campania, il Fantasy Day continuerà nella sua missione culturale di valorizzazione delle forme artistiche di San Giorgio a Cremano e di tutto il territorio vesuviano, preparandosi già per l’edizione del 2027.