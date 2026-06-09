Aperitivi d’estate all’Osservatorio Astronomico: sulla terrazza di Napoli per vedere le stelle

Prende il via Aperitivo sotto le stelle, la rassegna estiva che animerà l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte che, dal 2017, intreccia divulgazione scientifica, storia e cultura in uno dei panorami più suggestivi di Napoli.

Aperitivo sotto le stelle all’Osservatorio di Capodimonte

L’edizione 2026 propone quattro serate dedicate a temi della contemporaneità scientifica e culturale, raccontati con un linguaggio chiaro, coinvolgente e accessibile. Gli appuntamenti si terranno nelle date del 18 e 25 giugno, 17 e 22 luglio.

Ogni serata si aprirà con una conversazione guidata da esperti di primo piano del panorama nazionale, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra ricerca, territorio e visioni per il futuro. Si parlerà delle sfide delle missioni spaziali e delle ricerche sulla coltivazione di piante in ambienti extraterrestri con Stefania De Pascale, professore ordinario dell’Università Federico II. Il giornalista RAI Ettore De Lorenzo proporrà un dialogo aperto ispirato al pensiero di Gaetano Filangieri, per rileggere la vocazione scientifica di Napoli tra passato e presente.

La direttrice della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, Antonella Cucciniello, guiderà il pubblico alla scoperta dei tesori d’arte e delle storie custodite nel cuore del centro antico.Nel bicentenario della morte dell’astronomo Giuseppe Piazzi, scopritore del pianetino Cerere, una serata sarà dedicata alla sua figura con una conversazione dell’astronoma Ileana Chinnici dell’Osservatorio Astronomico di Palermo. L’incontro è sostenuto dal Comitato Nazionale delle Celebrazioni per il Bicentenario della morte di Padre Giuseppe Piazzi e patrocinato dal Comune di Napoli, dall’Unione Astronomica Internazionale e dalla Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli.

Dopo le conversazioni, gli ospiti si sposteranno sulla terrazza panoramica dell’Osservatorio per un aperitivo d’autore curato da CuQu – Cucina di Quartiere, accompagnato da una vista unica sul Golfo di Napoli. Le serate si concluderanno sotto il cielo estivo: grazie ai telescopi e alla guida degli astronomi di Capodimonte e degli esperti dell’Unione Astrofili Napoletani, il pubblico potrà osservare le meraviglie della volta celeste.

Un invito a lasciarsi affascinare dalla conoscenza, dalla bellezza della ricerca e da uno dei luoghi più suggestivi del mondo. I posti sono limitati e la partecipazione è possibile solo su prenotazione da effettuare sull’apposita sezione online. Il costo del biglietto è di 10 euro. Il parcheggio è gratuito fino ad esaurimento posti.