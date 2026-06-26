Gli Scavi di Ercolano aprono di notte: visite e spettacoli sotto le stelle nell’antica città illuminata

Dal 3 luglio al 7 agosto 2026, tutti i venerdì alle ore 20:00, ritorna I Venerdì di Ercolano, la rassegna giunta alla sua nona edizione che proporrà un ciclo di aperture serali degli Scavi di Ercolano.

Venerdì di Ercolano 2026: magiche aperture serali agli Scavi

Per circa un mese, tutti i venerdì, il celebre sito archeologico si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico d’eccezione, a cielo aperto, dove prenderanno il via spettacoli teatrali, di danza e musica nell’antica città illuminata.

Il filo conduttore dell’edizione 2026, Amore e Guerra, esplora il legame tra eros e polemos attraverso sette performance artistiche. Tra le rovine romane illuminate per l’occasione, il pubblico potrà vivere un’esperienza unica che intreccia lo spettacolo dal vivo — teatro, danza, musica — con la suggestione di uno dei siti patrimonio UNESCO più straordinari al mondo.

“Con I Venerdì di Ercolano il Parco rinnova il proprio impegno nel rendere il patrimonio archeologico uno spazio vivo, aperto al dialogo con i linguaggi del presente. Il tema di quest’anno, Amore e Guerra, invita a riflettere sulla complessità dell’esperienza umana attraverso il potere evocativo dell’arte” – ha dichiarato Federica Colaiacomo, Direttrice del Parco Archeologico di Ercolano.

Il Parco di Ercolano diventerà teatro di appuntamenti con le più diverse forme espressive: teatro, danza, musica dal vivo e illuminazione artistica dei monumenti. Un progetto che restituisce il sito alla città e ai suoi visitatori in una dimensione inedita, dove la bellezza dell’antico dialoga con la creatività contemporanea, valorizzando l’area archeologica attraverso la luce e la narrazione artistica.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti online è possibile consultare il sito del Parco Archeologico di Ercolano.