Precipita dal balcone di casa, il dramma nel Napoletano: è morta a soli 33 anni

Tragedia nella tarda serata di ieri a Nola, dove una donna di soli 33 anni, Ania Punzo, è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa.

Dramma a Nola, precipita dal balcone: è morta a 33 anni

Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del paese, gettando nello sconforto l’intera comunità. Stando a quanto reso noto da Noi che amiamo Nola, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 22:30, per cause ancora in corso di ricostruzione.

La 33enne sarebbe precipitata dal balcone della sua abitazione, finendo rovinosamente sull’asfalto e perdendo la vita, probabilmente sul colpo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per dare il via alle indagini che faranno chiarezza sull’accaduto.

Vicinanza e cordoglio alla famiglia è stato espresso anche tramite la pagina Saviano Non Molla: “Una giovane donna di 33 anni, Ania Punzo, ha perso la vita dopo essere precipitata nel vuoto. L’episodio si è verificato intorno alle 21/22 Secondo le prime informazioni raccolte, la donna sarebbe precipitata dal balcone della propria abitazione”.

“Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso e stanno ricostruendo quanto avvenuto nelle ore e nei momenti precedenti alla tragedia. Alla famiglia le condoglianze di Saviano Non Molla”.