L’eccellenza torrese al MANN: Weronique trasforma modelle e visitatori in opere d’arte

L’eccellenza di Torre del Greco protagonista al Museo Archeologico di Napoli: il bodypainting di Veronica Bottigliero, in arte Weronique Art, animerà le aperture serali del celebre MANN dal 3 settembre al 22 ottobre 2026 in occasione della rassegna MANNight.

L’eccellenza di Torre del Greco al MANN con Weronique Art

Il Museo Archeologico di Napoli si trasforma in un luogo magico con le straordinarie aperture della rassegna MANNight tra musica, danza, performance, aperitivi e incontri per vivere e scoprire il Museo in modo insolito.

Otto serate in cui il MANN vuole proporre al pubblico un nuovo modo per vivere e scoprire l’archeologia, attraverso la musica e i linguaggi dell’arte contemporanea, in un percorso di evocazione e ricerca in cui si incontrano passato, presente e futuro.

Dalle 20.30 brevi performance si ripeteranno a intervalli regolari, in contemporanea, nelle diverse collezioni museali. Il progetto, commissionato dal MANN a Casa del Contemporaneo produzioni teatrali, in collaborazione con La Santissima Community Hub, nasce dalla contaminazione di generi artistici, in cui la partecipazione del pubblico è un elemento fondamentale, dal bodypainting all’arte digitale, per trasformare le loro emozioni in segni, suoni e disegni.

Sculture, quadri e statue prenderanno letteralmente vita grazie al bodypainting artistico dell’artista torrese che consentirà a modelle e visitatori di trasformarsi in vere e proprie opere d’arte ispirandosi alle collezioni museali del MANN.

Il programma darà spazio anche alla danza e alla musica, tra percussioni tribali e un quartetto d’archi che mixa armonie classiche e pop. Ogni sera un “Docubeat”, realizzato dal Club Tasso, reinterpreterà il patrimonio del Museo grazie a un innovativo collage sonoro e visivo, in cui i generi musicali si mescolano con le voci dei visitatori e del personale del MANN. Trait d’union di tutti gli eventi saranno il sottofondo musicale, con postazioni dj set, interne ed esterne al Museo, e gli aperitivi in giardino: qui si riuniranno tutti gli artisti per una sorta di curtain call e un momento di divertimento corale.

Il Museo resterà aperto in continuità fino alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30. A partire dalle 19:00 il biglietto avrà un costo ridotto di 10 euro e potrà essere acquistato in sede oppure online. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il biglietto serale costerà 1 euro.