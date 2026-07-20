Cinema all’aperto a Napoli, 10 magiche serate tra le meraviglie di Villa Floridiana: i film

Dopo il successo di pubblico registrato da “L’infinito viaggiare – Cinema al Parco Virgiliano”, la programmazione di “Estate a Napoli 2026 ” si arricchisce di una nuova e suggestiva arena cinematografica, “Napoli Contemporanea”, che da lunedì 20 luglio a giovedì 17 settembre animerà la Villa Floridiana.

Promossa e finanziata dal Comune di Napoli, realizzata dai Musei nazionali del Vomero, la rassegna risponde all’obiettivo dell’Amministrazione Manfredi di valorizzare attraverso la cultura il patrimonio storico-artistico e naturalistico del territorio.

Organizzata dall’Associazione Visione Vesuvio, con la direzione artistica di Roberto Recchioni, l’iniziativa parte dall’idea di restituire al pubblico uno dei luoghi più identitari della Napoli collinare, da sempre percepito dai residenti come uno spazio dell’infanzia e della memoria, che rivivrà sotto una nuova veste serale.

Il pubblico sarà accolto alle 19.30 per un momento conviviale e invitato a partecipare a una visita guidata per conoscere e ammirare la collezione di arti applicate esposte all’interno del Museo della ceramica Duca di Martina. Le proiezioni avranno poi inizio alle ore 21.00.

La direzione artistica ha selezionato una rosa di dieci titoli tra i più significativi dell’attuale panorama cinematografico partenopeo. Ogni proiezione sarà un tassello di un percorso di avvicinamento e approfondimento, impreziosito dalla presenza di ospiti d’eccezione.

A introdurre la visione dei film interverranno attori, registi e produttori come Ivan Cappiello, Angelo Curti, Edoardo De Angelis, Marino Guarnieri, i Manetti Bros, Alessandro Rak, Andrea Renzi e Dario Sansone. Il biglietto di ingresso ha un costo di 5 euro ed è acquistabile sul sito Musei Italiani.

Il programma completo

1. AVERNO HOTEL

Giorno: 20 luglio

2. NOSTALGIA

Giorno: 23 luglio

3. COMANDANTE

Giorno: 27 luglio

Ospite: Edoardo De Angelis

4. NAPOLI – NEW YORK

Giorno: 30 luglio

5. NAPOLI VELATA

Giorno: 31 agosto

6. L’UOMO IN PIÙ

Giorno: 3 settembre

Ospiti: Angelo Curti e Andrea Renzi

7. ARIAFERMA

Giorno: 7 settembre

8. LA GATTA CENERENTOLA

Giorno: 10 settembre

Ospiti: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone

9. AMMORE E MALAVITA

Giorno: 14 settembre

Ospiti: i Manetti Bros

10. L’AMICO DEL CUORE

Giorno: 17 settembre.