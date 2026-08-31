Fanfara dei Carabinieri, concerto mozzafiato tra le meraviglie di Villa Rufolo: è gratis

Domenica 6 settembre 2026, alle ore 19:30, per il secondo anno consecutivo la Fondazione Ravello, d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, ospita sul Belvedere di Villa Rufolo, a Ravello, il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli: uno spettacolo gratis nella suggestiva cornice della prestigiosa location, perla della Costiera Amalfitana.

Concerto della Fanfara a Villa Rufolo: ingresso gratis

Un appuntamento speciale che rinnova e rafforza il legame tra musica, tradizione e impegno civile e che, dopo la conclusione della 74ª edizione del Ravello Festival, impreziosisce l’offerta della Città della Musica con una serata dedicata ad appassionati, turisti e residenti.

Il concerto avrà inizio a partire dalle ore 19:30 di domenica 6 settembre. L’ingresso è libero, su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni possono essere effettuate, a partire dal 28 agosto, presso il box office di Piazza Duomo a Ravello, aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 14:00 (per ulteriori info tel. 089 858422; boxoffice@ravellofestival.com).

La serata, presentata da Giulia Nannini, vedrà sul palco la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli, diretta dal Luogotenente C.S. M° Luca Berardo. Una compagine erede di una lunga tradizione, profondamente radicata nella storia dell’Arma, che proporrà un programma vario e articolato, arricchito dalla presenza di voci e solisti.

Protagonisti della serata saranno il soprano Anita Celentano, il mezzosoprano Marina Mega, il baritono Antonio Palumbo e il tenore Giovanni Germano. Sul fronte strumentale, si esibiranno inoltre i violinisti Annastella e Daniele Gibboni, il flautista Vice Brigadiere Bonaventura Mirto e il flicorno dell’Appuntato scelto qualifica speciale Pasquale Mosca.

Il concerto avrà inoltre una finalità benefica: quanti lo desidereranno potranno effettuare una donazione al Fondo Assistenza Previdenza e Premi (F.A.P.P.) dell’Arma dei Carabinieri per la successiva destinazione alle famiglie in stato di bisogno dell’Arma dei Carabinieri.

Voci e programma

Direttore Luogotenente C.S. M° Luca Berardo

Anita Celentano, soprano

Marina Mega, mezzosoprano

Antonio Palumbo, baritono

Giovanni Germano, tenore

Annastella e Daniele Gibboni, violini

Vice Brigadiere Bonaventura Mirto,flauto

Appuntato scelto qualifica speciale Pasquale Mosca, flicorno

Programma

Giuseppe Verdi, Dies Ire (quartetto voci)

Georges Bizet, Preludio e Habanerada Carmen (mezzosoprano)

Pietro Morlacchi, Il Pastore svizzero (flauto)

Salvatore Cardillo, Core ‘ngrato (tenore)

Pablo de Sarasate, Navarra (violini)

Gioachino Rossini, “Largo al factotum” dal Barbiere di Siviglia (baritono)

Ernesto De Curtis, Torna a Surriento (soprano)

Domenico Scarlatti, Sonata K34 in re minore (violino solo)

Ennio Morricone, C’era una volta il west (mezzosoprano)

Richard Shuckburgh, Yankee Doodle (violini)

Giuseppe Verdi, “Libiamo ne’ lieti calici” da La Traviata (quartetto voci)

Leroy Anderson, The Typewriter

Carl Orff, O’ Fortuna” da Carmina Burana (quartetto voci)

Giacomo Puccini, “Nessun dorma” da Turandot (flicorno tenore).



