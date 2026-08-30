METEO/ Autunno 2026, ancora caldo ma anche forti piogge: la svolta “solo” ad ottobre

L’autunno meteorologico comincia ufficialmente il 1° settembre, ma il passaggio di stagione, quest’anno, si preannuncia tutt’altro che netto. Le proiezioni stagionali elaborate a partire dai dati del Centro Europeo ECMWF e del modello americano CFS delineano per l’Italia un trimestre settembre-ottobre-novembre caratterizzato da temperature superiori alla media, ma anche da un aumento delle piogge e da fasi di forte instabilità atmosferica. Va precisato che si tratta di tendenze su scala stagionale, non di previsioni puntuali: indicano lo scenario più probabile, ma le variazioni nel dettaglio potranno essere anche ampie.

A fare da protagonista silenzioso dell’intera stagione sarà il Mar Mediterraneo, che ha accumulato per mesi un calore fuori dal comune, con anomalie fino a 8°C sopra la media già a inizio estate e temperature superficiali che in piena estate hanno superato i 33°C. Un mare così caldo funziona come un serbatoio di energia e vapore acqueo: finché l’alta pressione lo tiene sotto controllo non succede quasi nulla, ma quando arriva la prima aria fredda in quota, il contrasto termico può liberare tutta quell’energia in una volta sola, alimentando temporali autorigeneranti, nubifragi e, nei casi più estremi, i Medicane, i cicloni mediterranei dalle caratteristiche simil-tropicali.

Settembre, l’estate che non vuole finire

Per il primo mese autunnale, i modelli disegnano un’anomalia di pressione positiva centrata tra Isole Britanniche, Danimarca e Scandinavia, con un effetto di blocco che lascerebbe poco spazio alle perturbazioni sull’Italia. Il risultato sarebbe un settembre dal sapore ancora estivo, con caldo sopra la norma soprattutto sul Mediterraneo occidentale, Sardegna e Corsica tra le aree più segnate dall’anomalia termica.

Sul fronte delle precipitazioni i due modelli divergono leggermente: quello americano vede un deficit di piogge marcato tra Francia, Germania, Alpi e Nord Italia, mentre quello europeo concede qualche possibilità in più al Centro-Sud e ai versanti adriatici, dove singoli impulsi instabili potrebbero comunque scavalcare il blocco anticiclonico. In un contesto del genere, tuttavia, bastano affondi di aria fresca isolati per innescare fenomeni localmente violenti, come già accaduto più volte nel corso dell’estate.

Ottobre, il mese della svolta

È con ottobre che le mappe cambiano volto. Il modello CFS proietta un’anomalia di pressione negativa estesa sul Mediterraneo centrale, dai Balcani al Mar Ionio fino al medio Tirreno, con l’alta pressione in ritirata verso la Russia: la configurazione classica delle saccature che affondano sul bacino e vi restano intrappolate, generando cicloni mediterranei a ripetizione. Il modello europeo racconta una svolta simile ma con regia atlantica, con la pressione in calo tra Isole Britanniche, Francia e Italia.

Per l’Italia le conseguenze indicate dalle mappe delle precipitazioni sono chiare: un surplus di pioggia su gran parte della Penisola, con il segnale più deciso su regioni tirreniche, Sud e area adriatica meridionale. Sarebbe il mese in cui la lunga siccità estiva comincia finalmente a rientrare, ma anche quello a più alto rischio idrogeologico: con un mare ancora molto caldo, ogni saccatura potrebbe esaltare i contrasti termici, alzando il rischio di nubifragi su Liguria e Genova, piogge abbondanti sul versante tirrenico tra Roma e Napoli, ed episodi intensi fino alla Sicilia.

Novembre, tra Atlantico e mitezza

L’ultimo mese del trimestre si presenta, in entrambi i modelli, come il più dinamico: anomalie di pressione negative diffuse dall’Atlantico all’Europa orientale indicano una circolazione occidentale più attiva, con perturbazioni in serie e piovosità nel complesso nella norma o superiore su gran parte del continente. Per l’Italia significherebbe piogge più regolari anche al Nord, dove la Pianura Padana attende da tempo rifornimenti utili per il Po e i grandi laghi. Resta però qualche incertezza sul medio Adriatico, dove il modello americano lascia intravedere un segnale più avaro.

Sul fronte delle temperature, nessun segnale di un anticipo d’inverno: la proiezione europea sul trimestre novembre-gennaio indica anomalie positive di 1-2°C su tutto il Paese, il che comunque non esclude singole irruzioni fredde o nevicate in montagna, dato che la media stagionale tende sempre a nascondere gli episodi estremi.

Resta comunque una tendenza generale, utile per inquadrare il carattere della stagione ma non per pianificare nel dettaglio i singoli eventi: i prossimi aggiornamenti dei modelli diranno se questo scenario reggerà nei mesi a venire.