Settembre 2026: tutte le mostre imperdibili a Napoli

Torna settembre e la città di Napoli offre una vasta programmazione di mostre tra moda, arte antica e contemporanea

Museo Madre: 3 appuntamenti imperdibili

Il Museo Madre accoglie con tre appuntamenti che restano visibili fino ad ottobre: fino al 12 ottobre 2026 troviamo Maria Lai. Essere è Tessere, in collaborazione con Mónica Amor e Carlos Basualdo in collaborazione con l’Archivio e la Fondazione Maria Lai l’esposizione percorre un filo introspettivo tra memoria e filo dedicato all’artista sarda.

Fino al 5 ottobre 2026 sarà possibile vedere altre due mostre: Gli anni capitolo 3, progetto espositivo sulle collezioni e sui linguaggi del contemporaneo attraverso riletture d’archivio della Napoli degli anni sessanta e settanta a cura di Eva Fabbris. E Living Capsule a cura di Samuele Piazza che esplora i concetti di abitare, trasformare e memoria.

Le mostre al centro di Napoli

Passando per le vie principali: Palazzo Reale mantiene aperti alle visite i suoi percorsi storici principali, comprendenti gli Appartamenti Reali, la Cappella e il Teatro di Corte. Le Gallerie d’Italia di Via Toledo ospitano fino al 6 settembre 2026 l’antologica OBEY: Power to the Peaceful, curata da Giuseppe Pizzuto e focalizzata sul percorso artistico di Shepard Fairey, rappresentando una delle ultime proposte fruibili per la stagione estiva.

Dal 3 settembre al 22 ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Napoli resta aperto anche di sera con MANNight, straordinarie aperture, il futuro incontra il passato : dove tra installazioni, spettacoli e dj set al costo di 10euro sarà possibile vivere la magia del museo di notte. Gli appuntamenti sono previsti il 3,10, 17 e 26 settembre e 1, 8, 15 e 22 ottobre 2026.

Museo di Capodimonte: si celebra Napoli

Per gli amanti della natura il Museo e Real Bosco di Capodimonte offre ben 3 appuntamenti: Canto Napoli, l’omaggio che Emilio Isgrò dedica alla città, visitabile fino al 29 settembre 2026. Capodimonte ricorda Mimmo Jodice dedicata al fotografo napoletano e I Segni dei Tempi. Carlo Maria Mariani a Capodimonte, la mostra omaggio all’artista romano prolungate fino al 6 settembre 2026.