Bambino di 5 anni investito a Napoli mentre attraversa la strada con la famiglia: è grave

Tragedia sfiorata nella serata di ieri al corso Giuseppe Garibaldi di Napoli, nei pressi della stazione di Porta Nolana, dove un bambino di soli 5 anni è stato investito mentre attraversava la strada con la sua famiglia.

Bambino di 5 anni investito a Porta Nolana: cosa è successo

Stando a quanto rende noto La Repubblica, il piccolo si stava dirigendo verso piazza Garibaldi e mentre attraversava nella corsia preferenziale all’altezza della Circumvesuviana, sarebbe stato travolto in pieno da un’auto che avrebbe cercato di evitarlo senza però riuscirci.

Attimi di panico per i familiari e per i passanti che hanno assistito alla scena e che non hanno esitato ad avvicinarsi al piccolo per soccorrerlo. Il bambino sarebbe stato sbalzato in avanti di circa un metro e per alcuni minuti sarebbe rimasto a terra immobile, senza dare segni di vita. Poco dopo avrebbe ripreso conoscenza, cominciando a piangere

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo presso l’Ospedale Santobono dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno dare il via alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

L’incidente accende nuovamente l’attenzione sulla sicurezza stradale in una zona che proprio di recente si era resa protagonista di un drammatico duplice omicidio. Due sorelle, di origine ucraina, hanno perso la vita lo scorso marzo dopo essere state travolte e uccise da un’auto guidata da un giovane.