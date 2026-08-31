Sparatoria al rave in Svizzera, lacrime in Italia per Maria: uccisa a 22 anni, era lì per lavoro

Si chiamava Maria Spinelli e veniva dall’Abruzzo, la ragazza di soli 22 anni morta a seguito della sparatoria avvenuta in Svizzera, durante un rave.

Sparatoria in Svizzera, dolore in Italia: è morta una ragazza

La giovane viveva con la sua famiglia a Città Sant’Angelo. Da poco più di un mese aveva lasciato la sua terra d’origine per trasferirsi in Svizzera dove aveva trovato lavoro come cameriera. Ad attenderla, però, un tragico destino che ha gettato nello sconforto l’intera comunità.

La tragedia si sarebbe consumata nella notte tra sabato e domenica, ad Aarau, quando nel bel mezzo del party qualcuno avrebbe improvvisamente aperto il fuoco contro la folla. Gli spari inizialmente sarebbero stati scambiati dai presenti per i fuochi di artificio. Maria sarebbe morta sul posto per le gravi lesioni riportate mentre altre 5 persone, tra i 24 e i 27 anni, sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

“Aveva soltanto 22 anni. Era partita per la Svizzera portando con sé i sogni e le speranze di una ragazza che voleva conquistarsi il proprio futuro. Quella vita, ancora tutta da vivere, le è stata tragicamente strappata. Ho sentito personalmente la famiglia Spinelli, alla quale ho espresso il mio più profondo cordoglio e l’abbraccio dell’intera comunità angolana. Come Sindaco ho assicurato loro la nostra piena vicinanza e disponibilità per qualsiasi necessità. Ci sono tragedie davanti alle quali ogni parola sembra troppo piccola. Oggi Città Sant’Angelo si stringe attorno alla famiglia Spinelli e piange una sua giovane figlia. Ciao Maria. Un giovane Angelo vola in cielo” – si legge nella nota del sindaco di città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti.