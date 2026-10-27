Meraviglia a Ercolano, 2 giorni gratis per tutti agli Scavi di Ercolano: date e orari

Nel mese di novembre, gli Scavi di Ercolano regalano due aperture straordinarie gratis al pubblico: le visite ad ingresso libero si terranno nelle giornate del primo e del 4 del mese.

Scavi di Ercolano: 2 giorni di visite gratis per tutti

Il Parco Archeologico di Ercolano aderisce alle giornate a ingresso gratuito e accoglie cittadini, turisti e famiglie senza biglietto già dal primo giorno di novembre, nel weekend della Festa di Ognissanti. L’apertura, durante la giornata festiva, si lega all’iniziativa del Ministero della Cultura della Domenica al Museo che prevede l’accesso gratuito ai siti e luoghi della cultura statale ogni prima domenica del mese.

Le visite gratuite saranno replicate nella giornata di mercoledì 4 novembre, quando ricorre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Due aperture straordinarie, dunque, a distanza di pochi giorni, che consentiranno ai visitatori di scoprire le meraviglie del sito archeologico.

Basterà varcare l’ingresso del Parco per ritrovarsi a passeggiare tra le strade, le case e le botteghe di una città rimasta ferma all’eruzione del 79 d.C. Grazie alle particolari condizioni di conservazione, Ercolano restituisce ancora oggi elementi straordinari della vita quotidiana: pavimenti a mosaico, affreschi dai colori vividi, arredi e strutture in legno carbonizzato.

“Invitiamo i visitatori a vivere queste giornate come un’opportunità per avvicinarsi al nostro patrimonio, da soli o in famiglia, e per scoprire o riscoprire uno dei luoghi più suggestivi dell’archeologia mondiale” – ha dichiarato la Direttrice Federica Colaiacomo.

Gli Scavi resteranno aperti dalle 8:30 alle 17:00, con ultimo ingresso alle 15:30. L’area archeologica dovrà essere lasciata entro le 16:00. Si consiglia di arrivare con anticipo, per evitare attese, e di indossare calzature comode.