Autismo e Diritto al Futuro: l’associazione “Gli Amici di Gennaro” al Senato

Mercoledì 28 ottobre 2026, dalle ore 17:00 alle 19:00, la Sala Nassirya del Senato della Repubblica ospiterà l’evento dal titolo “Autismo: Il Diritto a un Progetto di Vita”.

Autismo “il Diritto a un Progetti di Vita”: l’evento

L’evento Autismo: “Il Diritto a un Progetto di Vita”, è promosso da Vincenzo Taralbo, presidente dell’associazione “Gli Amici di Gennaro” insieme all’intergruppo parlamentare “Disturbi dello spettro autistico: modelli di presa in carico”. L’obiettivo è quello di promuovere un confronto costruttivo tra istituzioni, Parlamento, mondo accademico e realtà associative su temi cruciali quali lo sport inclusivo, il post-scuola, l’accesso semplificato alle cure e la prospettiva del “Dopo di Noi”, per accendere i riflettori sui diritti fondamentali delle famiglie.

L’accesso all’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti in sala. La conferenza potrà essere seguita anche in streaming sul canale ufficiale.

Il programma completo

Il Programma dell’evento Autismo: “Il Diritto a un Progetto di Vita”

● Sessione I – Lo sport come strumento di inclusione e partecipazione

Analisi dell’attività sportiva come contesto essenziale per favorire autonomia, benessere psicofisico e sviluppo delle competenze relazionali.

Intervengono: Avv. Paola Del Giudice (Commissario Straordinario C.U.S. Napoli) e Dott. Andrea Pantano (Presidente Centro Nazionale Sportivo

Libertas).

● Sessione II – Inclusione oltre la scuola: percorsi di vita, formazione e lavoro

Focus sulla continuità educativa, l’orientamento, l’inserimento lavorativo e l’autonomia abitativa per accompagnare la persona nelle diverse fasi dell’età adulta.

Intervengono: Avv. Alessandra Clemente (Consigliera del Comune di Napoli)

Dott.ssa Annunziata Pezzullo e Dott.ssa Piera Mazzocco (Docenti formatrici UNINT – TFA Sostegno).

● Sessione III – Accesso alle terapie e modelli di presa in carico

Un dibattito sulle criticità del sistema sanitario per garantire diagnosi e terapie tempestive attraverso modelli integrati, multidisciplinari e personalizzati.

Intervengono: Avv. Angelo Melone (Esperto in diritto sanitario e responsabilità medica) e Dott. Giancarlo Marzano (Presidente Fondazione Italiana

Neuroscienze e Disordini dello Sviluppo e Presidente Walk On Soc. Coop. Soc.).

● Sessione IV – Il “Dopo di Noi”: costruire il progetto di vita

Riflessione centrata sull’autodeterminazione, sulla tutela dei diritti e sulle soluzioni abitative e di sostegno per garantire dignità e qualità della vita anche in assenza del nucleo familiare.

Intervengono: Avv. Luciano Savino (Esperto in diritto previdenziale) e Dott. Massimo Cilenti (Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Napoli).

● Sessione V – “Associazioni”: Testimonianze e il valore della rete

L’importanza della sinergia tra le realtà del territorio e le famiglie. Interviene: Dott.ssa Elvira Taralbo (Vicepresidente dell’Associazione “Gli Amici di Gennaro”)

Dott. Giancarlo Garraffa, Presidente e coach dell’Associazione “Charlatans Basket 4 People”

Dott. Vincenzo Cusitore, Vicepresidente e Coach dell’Associazione “Charlatans Basket 4 People”.