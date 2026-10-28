Tragedia nel Napoletano: Emanuele è morto a soli 16 anni poco prima di entrare a scuola

Tragedia questa mattina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un giovane cittadino di soli 16 anni è morto a seguito di un grave incidente in scooter.

Incidente a Castellammare: è morto un ragazzo di 16 anni

La vittima si chiamava Emanuele, aveva 16 anni e sarebbe rimasto vittima dello schianto poco prima di entrare a scuola. Stando a quanto rende noto Il Mattino, il giovane sarebbe deceduto a causa di un violento scontro frontale tra due scooter, avvenuto in viale delle Puglie.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti ma l’impatto, purtroppo, si sarebbe rivelato fatale per il giovane stabiese che avrebbe perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti del commissariato di Polizia e della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per effettuare tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza le circostanze del sinistro. La notizia, in breve tempo, si è diffusa in città scatenando dolore e sgomento.