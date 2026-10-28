Ginnastica Turris, trionfo in Eccellenza: Roberta Giacobbe è Campionessa Regionale, argento per Raffaella Di Maio

Sabato 24 ottobre, nella cornice del palazzetto dello sport di Pomigliano d’Arco, è andata in scena la finale regionale del campionato di Eccellenza di ginnastica artistica femminile, dove a brillare è stata la Ginnastica Turris.

I risultati delle gare

A salire sul gradino più alto del podio è stata Roberta Giacobbe: per lei medaglia d’oro e titolo di Campionessa Regionale di Eccellenza. A completare una giornata memorabile per la Ginnastica Turris è arrivata l’eccellente prestazione di Raffaella Di Maio, che ha saputo farsi valere conquistando il titolo di Vicecampionessa Regionale.

Un successo corale che testimonia l’impegno quotidiano e la qualità del lavoro svolto in palestra. Fondamentale, a bordo pedana, la guida attenta e meticolosa dei tecnici: le ginnaste sono state seguite in gara dal direttore tecnico Ersilia De Chiara e dal coach Vincenzo Festa.

I risultati di Pomigliano premiano il percorso di crescita delle atlete e confermano l’eccellente stato di forma del settore agonistico, pronto a guardare con rinnovato entusiasmo e ambizione ai prossimi appuntamenti interregionali e nazionali.