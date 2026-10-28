Morsa da un insetto, prima il gonfiore poi dolori insopportabili: è morta a 38 anni

Aperta un’inchiesta sulla scomparsa della donna di 38 anni, morta a Roma, a seguito della puntura di un insetto. L’ipotesi attualmente più accreditata sulle cause del decesso è l’insorgenza di una reazione allergica per un probabile morso di un ragno violino.

Morta dopo una puntura di insetto: aveva 38 anni

La 38enne, madre di due figli, sarebbe stata punta alla gamba, forse da un ragno violino. Da quel momento in poi si sarebbe recata al pronto soccorso per ben tre volte senza essere ricoverata ma constatando un peggioramento delle sue condizioni. Un’agonia che si sarebbe poi conclusa con un decesso apparentemente senza spiegazione.

I familiari della vittima hanno presentato una denuncia affinché si faccia chiarezza sulla morte improvvisa della donna. Secondo i loro racconti, resi noti da Rai News, verso la metà di settembre la 38enne sarebbe stata morsa da un insetto sulla coscia destra, avvertendo gonfiore e dolore. Pochi giorni dopo si sarebbe recata in ospedale, ricevendo una diagnosi di “puntura d’insetto con flogosi” e una terapia antibiotica.

Nel frattempo, però, le sue condizioni non sarebbero migliorate, al contrario le condizioni della gamba non avrebbero fatto altro che peggiorare. All’infiammazione si sarebbero aggiunti dolori lombari e alle articolazioni, con bruciori tra pancia e schiena, fino a non riuscire nemmeno più a camminare. Anche al terzo accesso in ospedale, tuttavia, sarebbe stata dimessa dopo la prescrizione di una risonanza magnetica.

Il 21 ottobre per la donna il dolore sarebbe diventato insopportabile e quasi non riusciva più a parlare. Riportata in ospedale, sarebbe emersa una grave infezione nel sangue che avrebbe reso necessario il trasferimento allo Spallanzani, poi al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo dove avrebbe presentato un polmone compromesso con una parte in necrosi, con problemi a cuore, fegato e reni. Il 25 ottobre la donna è deceduta.

Ora non resta che attendere l’esito delle indagini in corso per stabilire con chiarezza cosa abbia provocato la morte improvvisa della vittima e se il decesso poteva essere evitato.