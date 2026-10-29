A Napoli due giorni di visite dermatologiche gratis per tutti: quando e come prenotarsi

Arriva “Scritto sulla Pelle”, la campagna nazionale promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili) che darà il via a due giornate di visite dermatologiche gratis a Napoli: mercoledì 4 novembre presso l’UOC di Dermatologia Clinica della Federico II e martedì 10 novembre con appuntamento all’UOC Dermatologia della Vanvitelli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di conoscere l’idrosadenite suppurativa (HS), imparare a riconoscerne i segni e sapere quando rivolgersi al dermatologo, ricevendo il patrocinio di Passion People APS e il contributo non condizionante di UCB Pharma. Attraverso la campagna i cittadini avranno l’opportunità di ricevere informazioni sulla patologia, ancora spesso sottovalutata, e di accedere a un consulto gratuito presso i centri aderenti previa prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa a Napoli prevede un doppio appuntamento: mercoledì 4 novembre presso gli ambulatori dell’UOC di Dermatologia Clinica dell’AOU Federico II, diretta dalla Professoressa Maddalena Napolitano e martedì 10 novembre presso gli ambulatori dell’UOC Dermatologia dell’AOU Vanvitelli, diretta dal Professor Giuseppe Argenziano. Per accedere alle prenotazioni è a disposizione il numero verde 800893512 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19 e il sabato dalle ore 10 alle ore 15.

“L’idrosadenite suppurativa è una malattia di cui si parla ancora troppo poco, nonostante le conseguenze che può avere sulla vita delle persone – spiega il Prof. Giovanni Pellacani, Professore Ordinario di Dermatologia presso Sapienza Università di Roma e Presidente SIDeMaST –. Con questa campagna vogliamo aiutare i cittadini a riconoscerne i possibili segnali e, soprattutto, facilitare l’incontro con dermatologi esperti perché una diagnosi tempestiva significa poter affrontare la malattia prima che le sue manifestazioni diventino più difficili da gestire”.

L’HS è una malattia più diffusa di quanto sembri, si stima infatti, come emerso da uno studio internazionale del 2025, che circa una persona su 100 nel mondo conviva con l’idrosadenite suppurativa.

“Un centro che apre le porte alle persone con idrosadenite può cambiare la vita – afferma Giusi Pintori, Direttrice di Passion People APS –. È questo il valore della campagna: trasformare la conoscenza in accesso alla cura, la diagnosi in un nuovo inizio, l’attesa in una possibilità. Perché curare l’idrosadenite significa restituire alle persone il potere di scegliere e di essere protagoniste della propria esistenza”.