Arriva il Vortice Polare, freddo e calo termico fino a 6 gradi: da quando
Ott 28, 2026 - Veronica Ronza
Stando alle previsioni meteo, nei prossimi giorni si farà strada nel nostro paese un Vortice Polare, responsabile di un calo termico che darà il via alla prima ondata di freddo di questo autunno.
Meteo, arriva il Vortice Polare: freddo e calo termico
Secondo le stime de Il Meteo, masse d’aria molto fredda provocheranno una generale flessione delle temperature, con evidenti effetti anche sull’Italia. La fredda circolazione proveniente dalle aree nord-orientali europee capovolgerà del tutto la situazione climatica di questo ultimo periodo.
Si registreranno, dunque, valori sotto la media con scarti fino a 6 gradi rispetto alla norma. Da venerdì 30 ottobre il sistema depressionario dominerà lo scenario meteorologico in Italia, facendo sentire i suoi effetti soprattutto da domenica 1 novembre. Il calo più importante riguarderà inizialmente il Nord con massime che non supereranno i 14 gradi.
Anche il Ponte di Ognissanti trascorrerà all’insegna dell’instabilità con piogge e aria fredda soprattutto sulle regioni centro-meridionali. A rendere l’atmosfera pienamente autunnale saranno anche le raffiche di Grecale lungo le coste, capaci di accentuare la percezione del freddo.
In generale, sull’intera penisola, i valori scenderanno mediamente di almeno 4-6 gradi. Sarà il preludio ad una nuova stagione climatica che anticiperà l’arrivo dell’inverno. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti per le previsioni future.