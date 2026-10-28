Nel Napoletano apre il Villaggio dei Mostri: la magia di Halloween a ingresso gratis

Sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 18.00 alle 21:00, Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ospiterà il Villaggio dei Piccoli Mostri, un luogo magico dove famiglie e bambini potranno trascorrere la serata di Halloween.

Halloween a Somma Vesuviana: apre il Villaggio gratis dei Mostri

Piazza Vittorio Emanuele III si trasformerà in un vero e proprio villaggio mostruoso, pronto ad accogliere cittadini e visitatori per trascorrere un pomeriggio all’insegna della fantasia, del gioco e della condivisione. Una festa aperta a tutti, completamente libera e gratuita.

L’iniziativa, denominata “Halloween per tutti – Il Villaggio dei Piccoli Mostri”, nasce con l’obiettivo di valorizzare gli spazi cittadini e offrire occasioni di aggregazione e divertimento per i più piccoli. La piazza sarà animata da scenografie a tema, personaggi mostruosi ma simpatici, truccabimbi, musica, giochi interattivi, un gonfiabile a forma di zucca e tante sorprese.

Non mancheranno l’angolo della mela avvelenata, piccoli omaggi e il tradizionale momento del “Dolcetto o Scherzetto”. L’animazione sarà curata da “Nadia e i suoi particolari”. Particolare attenzione sarà riservata all’inclusione, con attività e giochi pensati anche per i bambini con disabilità o esigenze speciali, affinché tutti possano partecipare e vivere la festa.

A presentare l’iniziativa è l’assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, Giuseppe Ciampa: “Vogliamo che le nostre piazze siano sempre più luoghi di incontro, di socialità e soprattutto di sorrisi. Halloween è una festa molto amata dai bambini e abbiamo voluto trasformarla in un’occasione per stare insieme, coinvolgendo le famiglie e creando un’atmosfera di allegria nel cuore della nostra città”.

“Ci tengo particolarmente a sottolineare un aspetto di questa iniziativa: l’inclusione. Abbiamo voluto prevedere attività che possano coinvolgere anche i bambini con esigenze speciali, perché ogni bambino deve avere la possibilità di giocare, divertirsi e sentirsi parte della festa. Il mio invito è rivolto a tutte le famiglie di Somma Vesuviana: sabato pomeriggio portate i vostri bambini in piazza, magari vestiti da piccoli mostri, streghette o vampiri. Sarà un’occasione per trascorrere qualche ora insieme, divertirci e vivere la nostra città. Vi aspettiamo”