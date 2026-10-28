Cittadella dello Sport, esordio amaro a Pagani (71-60): ora riscatto col Baiano

Si chiude con una battuta d’arresto l’esordio stagionale in DR2 del Cittadella dello Sport, superato per 71-60 sul campo dell’Indomita Pagani. Un match molto intenso, deciso soprattutto nella seconda metà di gara dalla maggiore fisicità dei padroni di casa.

La cronaca del match

La sfida è rimasta in perfetto equilibrio per buona parte dell’incontro. Il Cittadella dello Sport ha ribattuto colpo su colpo alle iniziative locali fino alla fine del secondo quarto (37-33). L’Indomita Pagani ha piazzato però il parziale decisivo di 19-9 nel terzo quarto che ha segnato il massimo svantaggio per il Cittadella.

I padroni di casa hanno impostato la gara su ritmi sostenuti e su un piano prettamente fisico, fattore che unito al calore del pubblico amico ha indirizzato l’inerzia della contesa a loro favore. Dalla parte del Cittadella dello Sport ha pesato qualche piccolo errore a livello difensivo, anche a causa di ritmi della categoria diversi da quelli a cui si era abituati.

Tra le note liete della serata spicca l’ottima prestazione individuale di Domenico De Martino: il classe 2007, ancora under, si è distinto come miglior realizzatore del match (top scorer) per i suoi, confermando ottime qualità tecniche e di personalità pur in un contesto di gara non favorevole.

Ora testa al riscatto contro il Baiano

Nonostante il rammarico per i due punti persi, nell’ambiente della Cittadella traspare la fiducia di poter limare le sbavature viste a Pagani attraverso il lavoro settimanale. Il calendario offre subito l’occasione per voltare pagina: venerdì 1° novembre, alle ore 19:30, la squadra farà il proprio debutto casalingo stagionale contro il Baiano. Davanti ai propri tifosi l’obiettivo sarà conquistare i primi punti del campionato.