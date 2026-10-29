Torre Annunziata, dieci incontri per dare voce ai cittadini: si parte dal decoro urbano

Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 17, l’Oratorio Salesiano di via Margherita di Savoia a Torre Annunziata ospiterà “Torre Annunziata, una città da curare, di cui prendersi cura”, il primo di numerosi futuri incontri, dedicato al decoro urbano, all’igiene pubblica e alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa, promossa dal senatore Orfeo Mazzella, punta a mettere a confronto cittadini, associazioni, tecnici e rappresentanti delle istituzioni per discutere le criticità del territorio e individuare possibili soluzioni concrete.

Esperti, associazioni e cittadini a confronto

Tema prinicipale dell’incontro sarà il decoro urbano, fra i più accesi attualmente nella comunità torrese. I cittadini lamentano da tempo, infatti, la poca cura degli spazi pubblici.

Al dibattito prenderanno parte Vincenzo Capasso, coordinatore del Polo della Sostenibilità Ambientale, Alessandro Celentano, ingegnere ambientale, Gianna Frigo, volontaria dell’associazione I Gatti di Villa Parnaso, Massimo Napolitano, referente di Libera Torre Annunziata, Laura Vitiello, assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Torre del Greco, Franco Matrone, referente per la Campania di RifiutZero Italy, e Nicola Scaramella, amministratore condominiale.

Un insieme di competenze ed esperienze diverse che si incontreranno, quindi, per affrontare questioni come la gestione dei rifiuti, la pulizia delle strade, la cura degli spazi pubblici e il rispetto dell’ambiente I veri protagonisti dell’incontro saranno, però, i cittadini, chiamati a porre domande, segnalare problemi e contribuire alla discussione.

IL Senatore Mazzella: “Dare ai cittadini la possibilità di fidarsi”

L’iniziativa si inserisce in un percorso di empowerment di comunità. L’espressione indica la capacità di una collettività di riconoscere le proprie risorse e utilizzarle per affrontare le difficoltà.

L’obiettivo è promuovere una partecipazione consapevole e critica, incoraggiando le persone a informarsi, chiedere risposte e comprendere meglio il funzionamento dei servizi, in un rapporto di scambio reciproco e fiducia con le istituzioni.

«Empowerment di comunità significa realmente dare a tutti i cittadini la possibilità di fidarsi», ha dichiarato il senatore Mazzella, «Tutte le alleanze sono basate sulla fiducia. Questa fiducia permette il cambiamento concreto nella classe e nella collettività, generando consapevolezza critica e autonomia, cose che noi abbiamo totalmente perso perché ci rivolgiamo solo in modo esclusivamente clientelare ed egoistico, nei confronti di chi può risolverci i problemi»

In questa prospettiva prende forma una comunità educante, nella quale i cittadini si ascoltano, condividono conoscenze e contribuiscono, anche attraverso il proprio esempio, a diffondere comportamenti rispettosi degli spazi comuni.

150 pagine di incontri per Torre Annunziata

Quello del 31 ottobre non sarà un incontro isolato, ma un percorso che mira a prolungarsi nel tempo, con 10 appuntamenti mensili. Soltanto un calendario cadenzato, infatti, rende il confronto e la condivisione di idee soltanto il primo passo di una realizzazione concreta degli interventi proposti.

I torresi hanno voglia di partecipare alla vita della propria comunità e di contribuire al suo miglioramento, ma sono ormai abituati alla passerelle e ai discorsi motivazionali. Un incontro come quello proposto dal Senatore Mazzella pone la loro voce al centro del dialogo, nella speranza che stavolta venga ascoltata.

Il dossier e il calendario completo degli incontri sono consultabili sul sito propostapertorreannunziata.it.