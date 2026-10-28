Il Giraud di Torre Annunziata ha assistito ieri alla realizzazione di una pagina storica per il Savoia. Con un risultato di 2-0 contro il Sorrento, i biancoscudati hanno conquistato un’attesissima vittoria in casa, dato il clima di tensione delle partite precedenti.

Una vittoria necessaria

La voglia di vincere ieri era altissima, soprattutto per le tensioni nate nei giorni scorsi fra tifoseria e società, in seguito alla sconfitta con il Cerignola (4-0) e il pareggio con il Cosenza (1-1) in Campionato. I sostenitori del Savoia avevano, infatti, espresso amarezza e delusione per la performance della squadra, chiedendo spiegazioni ai vertici del club.

La tensione al Giraud si è allentata già con il primo goal segnato da Riccardi al ’24, seguito da Polizzi al ’39.

«Oggi abbiamo visto una squadra determinata, questo è il Savoia che noi ci aspettiamo per le prossime partite», ha dichiarato il Presidente Arcangelo Sessa, «Una partita nella quale il Savoia ha risposto alla grande alle polemiche che ci sono state domenica scorsa e nella precedente sconfitta. Questa è la risposta che dovevamo dare in campo a coloro che credono in questo Savoia, nel suo futuro e nella nostra società»

Per la prima volta il Savoia ai quarti di finale

Una partita che non ha soltanto ricucito almeno in parte il rapporto con la tifoseria, ma che ha segnato un momento storico per il Savoia. Per la prima volta in oltre 100 anni di vita, infatti, la squadra ha raggiunto i quarti di finale della Coppa Italia Serie C.

«Arrivare a questo record storico penso dimostri che questa società sta lavorando bene e soprattutto che i ragazzi, con determinazione, anche dopo le critiche, hanno verificato che questa società è famiglia», ha aggiunto Sessa, «[…] abbiamo fatto capire loro che portare questa maglia e difendere lo scudo che portano in petto è importante»

L’accesso ai quarti di finale si aggiunge ai traguardi raggiunti dal Savoia negli ultimi tre anni, caratterizzati da alti e bassi. I tifosi ribadiscono, intanto, l’importanza di accettare anche le critiche durante performance meno solide, dichiarandosi sempre vicini alla squadra.