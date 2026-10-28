Mario lotta ancora tra la vita e la morte, il 19enne: “L’ho colpito, c’era una mazza nascosta”

Avrebbe parlato di una presunta legittima difesa il 19enne accusato di tentato omicidio a seguito dell’aggressione ai danni di Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici che sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Versione, tuttavia, che, almeno per il momento, non trova conferma nei fatti.

Tifoso del Portici in ospedale: parla l’aggressore

Il 19enne avrebbe confessato di aver colpito Mario con una spranga, arrivando a ridurre in fin di vita la vittima, giustificando il suo gesto come un tentativo di difesa. Come rende noto Il Mattino, avrebbe raccontato: “Un tifoso del Portici mi puntava un coltello all’altezza del viso, quando mi sono ricordato che c’era una mazza nascosta. Me la sono ricordata e gliel’ho data in testa”.

Attualmente, però, non sarebbe emersa alcuna conferma della presunta aggressione avviata da Mario né della presenza di un coltello tra le sue mani. Non c’è nessuna prova del fatto che Spedaliere fosse in possesso di un’arma, contrariamente a quanto raccontato dal suo aggressore. Il 19enne è l’unico degli otto indagati a non essere finito in carcere: fratello di un pentito, soffre di una malattia che renderebbe impossibile la sua permanenza in cella.

“Durante la partita la tifoseria avversaria ci prendeva in giro, perché urlava dagli spalti riservati agli ospiti che ci avrebbero aspettato all’esterno, al termine della partita. Una volta fuori ci siamo ritrovati nella zona della cosiddetta Fiat. Io mi sono fermato davanti a un tifoso del Portici che mi ha puntato un coltello al viso. Mi sono ricordato della mazza e l’ho usata” – ha aggiunto l’indagato.

Resta l’agonia del povero Mario, ancora ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in condizioni gravissime. Fino all’ultimo bollettino diffuso dal nosocomio, si parlava di una situazione grave ma stabile.