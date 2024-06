“Interludio”, lo spettacolo di Shara al Teatro Posillipo: un viaggio nella musica

Si preannuncia come un viaggio nella musica il concerto/spettacolo di Shara, cantautrice, performer e artista che è voce del Mezzogiorno e dei sud del mondo. Mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 20.30, sarà la protagonista di Interludio presso il Teatro Posillipo di Napoli.

Interludio: concerto di Shara al Teatro Posillipo

Fresca vincitrice – per meriti artistici – del prestigioso Leone d’Oro al Gran Premio Internazionale di Venezia 2024, la napoletana Shara è stata premiata come “artista eclettica e poliedrica, il cui talento ha illuminato il panorama musicale e culturale italiano e internazionale”.

La voce ampia, calda e duttile di Shara sarà affiancata da alcuni dei più apprezzati protagonisti della scena musicale italiana: Salvatore Russo (pianoforte), Enrico Sforza (tastiere), Alessandro Carpentieri (chitarra acustica ed elettrica), Raffaele Vitiello (chitarra fretless e chitarra portoghese), Stefano Romano (basso), Mauro D’Ambrosio (batteria), Alessio Castaldi (sassofono) e Fernando Marozzi (violino).

L’anteprima del video del nuovo singolo

Il pubblico del Teatro Posillipo potrà ascoltare brani come From a World to a World, Midnight sun, Infinito Sei, Il Bacio del Risveglio, Vento del Sud ma anche Napule è – in omaggio a Pino Daniele – e Infinitamente Mia, una dedica in musica e parole che Shara ha rivolto alla grande Mia Martini.

In anteprima assoluta invece le prime immagini del video del nuovo singolo di Shara, intitolato Stella Luntana e diretto dal regista e videomaker Michele Pesce. A condurre la serata/evento del 19 giugno sarà il giornalista Michelangelo Iossa.

Il 2024 culminerà inoltre con un grande concerto di beneficenza intitolato Vento del Sud for Africa durante il quale Shara presenterà Eternamente, brano inedito realizzato in collaborazione con la giovane autrice e performer Djarah Kan, di origini sudafricane.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Interludio, concerto/spettacolo di Shara

Dove: Teatro Posillipo – via Posillipo, 66, Napoli

Quando: mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 20.30

Ingresso: gratuito fino ad esaurimento posti

Maggiori info: comunicazione@shara.it – Tel.: 351 0748200 – Shara.it

Social: Facebook – Instagram – YouTube