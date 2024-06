Renato Zero è pazzo d’amore per Napoli. Il 73enne cantante romano, dopo il suo incredibile concerto tenuto a piazza del Plebiscito, ha affidato al suo profilo Facebook le proprie emozioni, ringraziando tutta la gente accorsa per ammirarlo dal vivo.

Renato Zero pazzo d’amore per Napoli: “Al mio cuore necessiti. Non dimenticarmi eh?”

Nonostante abbia scritto la storia della musica italiana, Zero, al secolo Renato Fiacchini, ha sempre mantenuto palpabili umanità e umiltà. E dopo centinaia di esibizioni live davanti a enormi piazze gremite, è in grado ancora di essere lo stesso di tanti anni fa. Una dote non comune, che il popolo partenopeo ha apprezzato ricambiando con un affetto senza eguali.

Questo il ringraziamento di Renato Zero a Napoli:

“Mai perdersi di vista! Questo rimescolare di facce, odori, sapori dialetti e vicoli, ci serve!!! Restiamo guardiani della bellezza. Custodi di quei sorrisi schietti e contagiosi. Che questa nostra Italia ha bisogno di noi. Oggi più che mai. Siamo ancora L’ESEMPIO indiscusso. La stessa storia si è nutrita di noi, delle nostre gesta e del nostro coraggio. Grazie Napoli per avere ospitato la mia musica. Per esserti fatta trovare così serena e calorosa nei miei confronti. Al mio cuore quindi necessiti. È per questo che torno a dirti con ancora più forza: NON DIMENTICARMI EH!?!?!? Il tuo Renato”.