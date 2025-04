Trema ancora il Sud, scossa di terremoto di magnitudo 4.8: l’epicentro è in mare

Una violenta scossa di terremoto questa notte ha fatto tremare il Sud Italia: l’epicentro è stato localizzato nel Mar Ionio, poco distante da Siracusa, in Sicilia, e dalla punta della Calabria.

Scossa di terremoto al Sud: tremano Sicilia e Calabria

La scossa, di magnitudo 4.8, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 3:26 di questa notte, 16 aprile 2025. Il terremoto è avvenuto nel bel mezzo del Mar Ionio meridionale ad una profondità di 48 km.

Il sisma è stato percepito in maniera particolarmente forte nelle città vicine come Reggio Calabria, Acireale, Messina, Catania e Siracusa. In diverse zone, infatti, gli abitanti hanno preferito scendere in strada per mettersi al sicuro in attesa di eventuali scosse di assestamento.

Al momento, nonostante un grande spavento generale, non si registrano particolari danni a cose o persone. In alcune località colpite dal terremoto di questa notte, i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole per motivi precauzionali.