Meraviglia alla Reggia di Caserta: concerti gratis di musica classica

Riparte l’Autunno Musicale alla Reggia di Caserta con il consueto ciclo di concerti dell’Orchestra da Camera di Caserta, diretta dal Maestro Antonino Cascio, e con la partecipazione di solisti di fama internazionale. Esibizioni gratuite, nel senso che non richiedono un sovrapprezzo rispetto al costo del biglietto.

Il programma di Autunno Musicale alla Reggia di Caserta

Sono quattro gli appuntamenti previsti per questa edizione. Il primo concerto si terrà sabato 19 ottobre 2024 con il violoncellista Yibai Chen, vincitore del Secondo Premio alla Queen Elisabeth Competition di Bruxelles nel 2022. Seguiranno, sabato 16 novembre, la flautista Elizaveta Ivanova, vincitrice del Primo Premio al Geneva International Music Competition 2023, e sabato 30 novembre il violinista Giovanni Angeleri, storico collaboratore dell’Orchestra e uno dei quattro italiani ad aver ricevuto il prestigioso Premio Paganini. La rassegna si concluderà, come da tradizione, il 26 dicembre, con il “Concerto per un Giorno di Festa” per il Natale alla Reggia, il cui programma rimarrà una sorpresa fino alla mattina di Santo Stefano.

Classico > Romantico è il tema conduttore dei concerti, con esecuzioni di sinfonie e concerti di compositori come Mendelssohn, Haydn, Elgar, Mozart e Schubert, che raccontano l’evoluzione dalla musica classica a quella romantica.

Inaugurazione

Il primo appuntamento della rassegna si terrà sabato 19 ottobre alle ore 17:30 nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n.10 in si minore di Felix Mendelssohn Bartholdy, composta nel 1823 quando l’autore aveva solo 14 anni. Sebbene Mendelssohn sia considerato un esponente del Romanticismo, rimase fortemente legato ai canoni del Classicismo e fu, tra l’altro, colui che contribuì alla riscoperta di Johann Sebastian Bach nell’epoca romantica. Nella stessa serata saranno eseguiti due capolavori di Franz Joseph Haydn: la Sinfonia n.92 “Oxford”, presentata ad Oxford nel 1791 in occasione del conferimento del titolo di Doctor of Music a Haydn, e il Concerto n.1 per violoncello e orchestra, affidato al talento di Yibai Chen.

Ingresso ai Concerti

I concerti, selezionati dal comitato scientifico del Museo nell’ambito del Bando di Valorizzazione partecipata, sono inclusi nel biglietto d’ingresso o nell’abbonamento al Sito della Reggia di Caserta. Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito Ticketone.

Anteprime e Matinée

Le esecuzioni saranno anticipate da concerti in anteprima ad Aversa (ingresso libero) nei venerdì precedenti i concerti alla Reggia. Inoltre, i solisti ospiti Yibai Chen, Elizaveta Ivanova e Giovanni Angeleri terranno concerti-matinée la domenica successiva presso il Museo Campano di Capua.