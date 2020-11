Al Teatro San Carlo ci sarà una grande novità: otto appuntamenti in streaming per Dicembre 2020. Le grandi voci della lirica mondiale e grandi nomi della danza saranno coinvolti in un Progetto Streaming senza precedenti.

Otto appuntamenti, programmati in streaming, trasmessi per tutto il mese di Dicembre sui canali social del Teatro San Carlo. Durante le dirette online saranno messi in atto tutti gli standard di sicurezza: la platea, infatti, sarà occupata per l’Orchestra; il palcoscenico invece sarà per le voci soliste e i ballerini; altresì, i palchi per gli artisti del coro. Il progetto è stato reso possibile attraverso il sostegno della Regione Campania, di Philippe Foriel-Destezet, Pastificio Di Martino e di tutti gli imprenditori di Concerto d’Imprese. Con questo gesto il pubblico sarà presente a teatro, anche se a distanza.

Il cartellone on line prevede: Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni in forma di concerto, in streaming il 4 dicembre sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo; Gala Belcanto con arie del del repertorio belcantistico interpretate da artisti di fama internazionale come Maria Agresta. A seguire, il Coro del Teatro San Carlo diretto da Gea Garatti Ansini con La Petite Messe solennelle di Gioachino Rossini. Il Balletto del Teatro San Carlo sarà sul palco con Le Quattro Stagioni coreografate da Giuseppe Picone. Ed ancora, sul palco sarà interpretato dal Coro Dalla Villanella alla Canzone Napoletana Classica. Sarà presente anche il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo con n. 8 in do minore, op. 110 di Dmitrij Šostakovič e il n.4 in do minore, op. 18 di Ludwig van Beethoven.

Altresì, su Rai 3 in data ancora da definire sarà trasmesso il Concerto di Natale diretto da Juraj Valčuha. Ed ancora, il Gran Gala di Natale: solisti, primi ballerini e tutta la Compagnia del Massimo napoletano rallegrare il pubblico a casa attraverso grandi classici della danza sorprenderanno il pubblico con i grandi classici della danza.

I contenuti saranno disponibili, sui canali social del Teatro San Carlo, al costo simbolico di un euro per 7 giorni. Successivamente, la programmazione sarà on demand al al costo di 2,49 euro o 4,49 in base allo spettacolo scelto.