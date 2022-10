Meteo, è in arrivo una novembrata. Il prossimo mese potrebbe entrare nella storia, con temperature fuori dalla norma. A dirlo sono gli esperti de ilmeteo.it.

Arriva la novembrata: temperature record al sud

La novembrata nasce dal fatto che qualcosa a livello meteo climatico sta cambiando sull’Italia a causa degli effetti del riscaldamento globale in atto.

Si tratterebbe “di un vasto campo anticiclonico letteralmente inchiodato e costretto dunque a stazionare in un’ampia zona per molto tempo, con il principale effetto di tenere lontana non solo qualsiasi perturbazione atlantica, ma anche le irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord“.

Di solito questo si verifica in Estate, ma è tipica anche del mese di Ottobre (di qui il termine Ottobrata) ma in questo 2022 si è verificata una doppia Ottobrata e a quanto pare ora ne arriverà una terza a causa dell’anticiclone africano Scipione.

Dopo di questa rischiamo veramente di vivere una Novembrata “a causa dell’ennesima avanzata dell’anticiclone africano destinato a portare tempo stabile e temperature ben oltre le medie climatiche specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, nonché una pressoché totale mancanza di precipitazioni“.

Perché fa così caldo

“A differenza degli altri anni, non abbiamo ancora avuto temperature prossime agli zero gradi al mattino e nemmeno la neve sulle Alpi a quote medie. In più la presenza dell’anticiclone nordafricano in questo 2022 è davvero ingombrante“, a dirlo è Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.ilmeteo.it.

“Da Domenica avremo massime fino a 27°C al Nord, 28-30°C al Centro-Sud e 33-34°C sulle Isole Maggiori: la Terza Ottobrata con l’anticiclone Scipione l’Africano durerà almeno fino a fine mese. Una situazione straordinaria, ma oramai siamo abituati a tutto a causa del Riscaldamento Globale e del clima che non è mai cambiato così velocemente nella storia“, conclude.