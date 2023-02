Meteo. Temperature primaverili a Napoli: poi arriva lo stratwarming con neve e gelo

Meteo, temperature primaverili poi torna il gelo. L’anticipo di Primavera che vivrà l’Italia e Napoli nei prossimi giorni rischia di essere ingannevole. A dirlo sono gli esperti de ilmeteo.it.

A quanto pare a fine mese ci sarà uno stratwarming sopra il Polo Nord, con la successiva frantumazione del Vortice Polare. Si tratta di un “anomalo e intenso riscaldamento della stratosfera terrestre (porzione dell’atmosfera compresa tra i 15 e 50 km sopra la superficie), proprio sopra il Circolo Polare artico, nell’ordine anche di 50/60°C nel giro di pochissimi giorni“.

“Tale riscaldamento, una volta attivatosi, tende gradualmente a espandersi in direzione dell’alta troposfera, con ripercussioni sul Vortice Polare nell’arco di circa 2/4 settimane: il settore troposferico immediatamente inferiore, infatti, viene costretto a deformarsi (in termine tecnico si parla di “dislocazione del vortice polare”) o a rompersi, suddividendosi in 2/3 minimi depressionari distinti (“split del vortice polare”), i quali poi viaggiano, almeno in parte, in direzione delle medie latitudini, provocando ondate di freddo fin sul cuore dell’Europa e anche sull’Italia“.

Inoltre verso fine febbraio inizi marzo, ci sarà una possibile irruzione dalla Russia verso l’Europa centrale (e successivamente verso l’Italia), di una poderosa massa d’aria fredda di origine artica. In questo contesto avremmo a che fare con temperature diffusamente sotto la media e verosimilmente anche con un ritorno delle precipitazioni.