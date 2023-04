Meteo della Settimana Santa, in arrivo due cicloni: pioggia e freddo anche a Napoli

Il meteo per la Settimana Santa non è dei migliori. Fino a Pasqua avremo ben due cicloni che porteranno pioggia e neve su parte del nostro Paese. A dirlo sono gli esperti de ilmeteo.it.

Meteo per la Settimana Santa: in arrivo due cicloni

Un primo vortice, sopraggiunto nel corso di ieri Lunedì 3 Aprile, si sta allontanando verso est, ma un secondo è già pronto ad entrare in azione. Un peggioramento si avrà Mercoledì 5 Aprile, “quando già dal mattino il tempo peggiorerà al Sud e su parte del Centro, con il ritorno di piogge, temporali e anche della neve sui rilievi fino a quote molto basse per il periodo (4/500 metri)“.

“Giovedì 6 infatti sarà una giornata tutto sommato asciutta e in parte soleggiata per tutti, anche se continuerà a fare molto freddo di notte al Nord e nelle vallate più interne del Centro“, scrivono.

Un terzo ciclone arriverà Venerdì 7 Aprile “provocando un peggioramento dapprima al Nordovest, poi rapidamente verso le regioni del Centro, in particolare quelle tirreniche. Nel pomeriggio verranno infine coinvolte anche alcune zone del Nordest“.

Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta?

Questo terzo ciclone condizionerà in parte anche il tempo nei giorni di Pasqua e Pasquetta, mantenendo il tempo instabile per un po’ di tempo. Ma per la certezza dovremmo aspettare i prossimi giorni, quando le previsioni saranno sicuramente più precise. Da Sabato 8 Aprile e ancor di più tra Pasqua e Pasquetta dovremmo assistere “ad un più evidente e generalizzato aumento delle colonnine di mercurio, con un ritorno ad un contesto climatico decisamente più mite, in particolare di giorno“.