Addio estate, arriva l’autunno con il Ciclone Mediterraneo: a Napoli pioverà per giorni

Dopo settimane tipicamente estive, le ultime giornate di settembre trascorreranno all’insegna dell’instabilità con una doppia perturbazione che, stando alle previsioni meteo, gran parte dell’Italia, Napoli e Campania comprese, generando un ciclone temporalesco.

Meteo Napoli e Campania: arrivano i temporali con il ciclone Mediterraneo

Già a partire da domani, giovedì 21 settembre, secondo le stime fornite da Il Meteo, un primo ed intenso fronte perturbato provocherà piogge e temporali nelle zone settentrionali, segnando la fine del caldo anomalo che ha caratterizzato la prima parte del mese.

Una situazione di instabilità diffusa che, partendo dal Nord, si estenderà man mano al resto del Paese, con la seconda perturbazione attesa nella giornata di venerdì 22 settembre. Massima attenzione ai temporali che potrebbero risultare particolarmente violenti, accompagnati da improvvise e forti raffiche di vento e rischio grandine.

In particolare sarà sabato 23 settembre che il violento ciclone farà il suo ingresso in Italia portando con sé aria fresca e un conseguente brusco crollo delle temperature che segnerà la fine del caldo africano in tutto il Paese, da Nord a Sud.

“La seconda perturbazione, di origine atlantica e molto più intensa della prima, scenderà dalla Scozia fino all’Italia, tuffandosi velocemente nel Mediterraneo. Il weekend segnerà il definitivo punto di svolta: da sabato 23 settembre, giorno dell’Equinozio d’Autunno, tutta l’Italia vivrà condizioni autunnali, con un calo delle temperature diffuso” – ha sottolineato il meteorologo Lorenzo Tredici.

“Bisogna monitorare bene sia il peggioramento dei prossimi giorni al Centro-Nord sia quello del Sud da sabato in poi. Per quanto riguarda il Meridione, il Ciclone Mediterraneo potrebbe portare maltempo per più giorni, almeno fino a metà della prossima settimana“.

Il maltempo si scatenerà anche nella città di Napoli. Stando alle previsioni già da domani potremmo assistere alle prime precipitazioni ma sarà soprattutto nel weekend che il maltempo esploderà, dando inizio ad una nuova settimana altrettanto piovosa.