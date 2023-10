Previsioni Meteo Avellino weekend 13-15 ottobre 2023

Avellino (Campania) si appresta ad accogliere un fine settimana all’insegna di un clima stabile e di temperature miti per l’autunno. Attraverso una combinazione di sole e nuvole sparpagliate, i residenti e i turisti potranno godere di condizioni atmosferiche ideali per escursioni all’aria aperta e per visitare le attrazioni della zona.

Venerdì 13 ottobre, l’alta pressione proveniente dal Mediterraneo garantirà una giornata serena e luminosa. Il sole splenderà con intensità, disperdendo le nuvole presenti durante la mattinata e regalando giornate di ottobre piacevoli e calde. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 20 gradi, mentre nelle prime ore del mattino potremo avere valori inferiori intorno ai 10 gradi. Si consiglia quindi di indossare uno strato extra di abbigliamento leggero per affrontare le ore più fresche.

Sabato 14 ottobre, il tempo continuerà ad essere favorevole con un’alternanza di nuvole e sprazzi di sole. Le temperature si manterranno amene, attorno ai 19-20 gradi, consentendo di apprezzare le bellezze naturali e culturali dell’Avellinese. Nel corso della giornata ci potranno essere dei leggeri venti dall’Est che favoriranno una sensazione di freschezza.

Domenica 15 ottobre, una leggera perturbazione proveniente dal nord dell’Italia potrebbe portare un aumento delle nuvole, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno comunque gradevoli intorno ai 18-20 gradi, permettendo di godere di una giornata all’aperto senza problemi. È ancora consigliabile portare con sé un ombrello o un impermeabile leggero, nel caso in cui si verificassero piccole piogge isolate.

Nonostante le previsioni meteo incoraggianti, è sempre consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti dell’ultimo minuto, poiché le previsioni possono cambiare. Inoltre, è importante seguire i consigli degli esperti per garantire la propria sicurezza in caso di imprevisti.

In conclusione, il weekend del 13-15 ottobre ad Avellino si preannuncia come un’opportunità per godere di un clima mite e stabile. Le temperature miti permetteranno di dedicarsi a escursioni nel territorio irpino, visitare i suoi borghi caratteristici o semplicemente rilassarsi all’aria aperta. Non perdete l’occasione di scoprire le meraviglie di questa regione durante questo fine settimana autunnale!