Secondo le previsioni meteo per oggi sabato 11 novembre 2023, la regione della Campania si presenterà nuvolosa in tutte le sue aree durante l’intera giornata. Le temperature, invece, varieranno tra i 9 gradi di minima e i 16 gradi di massima.

Previsioni Meteo Regione Campania oggi sabato 11 novembre 2023

Le nuvole saranno predominanti nel cielo campano, offrendo una giornata caratterizzata da un’atmosfera grigia e ovattata. Non si prevedono significative precipitazioni, ma potrebbero manifestarsi deboli pioviggini o occasionali rovesci isolati nelle zone costiere o nelle zone interne più montuose.

Le temperature si manterranno su valori abbastanza freschi, con una minima di 9 gradi e una massima di 16 gradi. Si consiglia quindi di vestirsi adeguatamente, con strati di abbigliamento per fronteggiare le temperature più basse.

Le condizioni atmosferiche possono influenzare l’umore e le attività all’aperto, quindi è importante tenere conto delle previsioni meteo per pianificare le attività della giornata. La nuvolosità potrebbe rendere gli ambienti più tenui e dimmergere la luminosità del sole, quindi è sempre bene prepararsi ad un’illuminazione più diffusa.

In conclusione, la regione della Campania vivrà una giornata nuvolosa, senza precipitazioni significative ma con possibilità di pioggerellina o occasionali rovesci isolati. Le temperature oscilleranno tra i 9 e i 16 gradi. Assicuratevi di vestirvi adeguatamente e di considerare questi fattori nella pianificazione delle attività di oggi.

Previsioni Meteo Napoli, Torre del Greco, Sorrento, Castellammare di Stabia oggi sabato 11 novembre 2023

Partendo da Napoli, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da cieli coperti da nuvole. Le temperature saranno comprese tra i 10 e i 15 gradi Celsius. I venti soffieranno moderatamente da sud-est.

Procedendo verso sud, a Salerno, le condizioni meteo saranno simili a quelle di Napoli. Anche qui cieli nuvolosi e temperature tra i 10 e i 15 gradi Celsius. I venti saranno deboli e provenienti dal sud-est.

A Sorrento e Torre del Greco, le previsioni meteo saranno simili a quelle delle località precedenti. Il cielo sarà coperto da nuvole durante tutta la giornata e le temperature saranno comprese tra i 10 e i 15 gradi Celsius.

Previsioni Meteo Caserta, Avellino, Benevento, Salerno oggi sabato 11 novembre 2023

Muovendoci verso l’interno, a Castellammare ci aspettiamo le stesse condizioni di cielo nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si aggireranno tra i 9 e i 15 gradi Celsius. I venti saranno deboli e provenienti da est.

A Caserta, le previsioni meteo indicano cieli nuvolosi per tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi Celsius. I venti soffieranno moderatamente da sud-est.

Passando ad Avellino, il tempo sarà simile alle località costiere precedenti. Aspettiamoci cieli nuvolosi e temperature comprese tra i 9 e i 15 gradi Celsius. I venti saranno deboli e provenienti da est.

Infine, a Benevento, le condizioni meteo saranno simili a quelle di Avellino. Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata e le temperature si aggireranno tra i 9 e i 15 gradi Celsius. I venti soffieranno debolmente da est.

In sintesi, le previsioni meteo per Napoli, Salerno, Sorrento, Torre del Greco, Castellammare, Caserta, Avellino e Benevento indicano una giornata nuvolosa con temperature che variano tra i 9 e i 16 gradi Celsius. Si consiglia di prepararsi con abbigliamento adeguato per le temperature fresche e di organizzarsi per eventuali attività indoor.