Temporali in arrivo a Napoli e in Campania

Temporali in arrivo a Napoli ed in Campania, con il caldo afoso che ha ormai i giorni contati. Tra domenica 18 e lunedì 19 agosto sono previsti pioggia e maltempo, con una diminuzione piuttosto consistente delle temperature massime ed un clima certamente più gradevole seppure comunque estivo. Sarà la prima rottura dell’estate, lo scricchiolìo della bella stagione che in questo 2024 non ha praticamente concesso pause dal torrido.

Temporali e maltempo in Campania: si abbassano le temperature

Secondo i meteorologi de ilmeteo.it fino a venerdì 16 agosto il caldo e l’afa continueranno a dominare la scena climatica. Nel fine settimana però è previsto il cambiamento tanto atteso, quando “l’anticiclone africano sarà costretto a ritirarsi verso il continente d’origine. Questo ritiro sarà causato da un’oscillazione del flusso atlantico, che si avvicinerà all’Italia, portando con sé un sistema temporalesco”.

Previsioni meteo: si ritira il grande caldo africano

Gli effetti si sentiranno dapprima nel Nord Italia, sabato 17 agosto, successivamente il Centro ed Il Sud a partire da domenica 18 agosto. Ci sarà un vero e proprio abbassamento termico, i meteorologici infatti informano che “le temperature cominceranno a scendere in forma evidente, segnando la fine del predominio del grande caldo africano. Questo abbassamento termico sarà percepibile in tutta la penisola, anche se non ci si aspetta un crollo drastico delle temperature. Sarà piuttosto un ritorno a condizioni più normali per l’estate mediterranea, con un clima più mite e salubre, pur restando in un contesto estivo”.

Previsioni meteo a Napoli: via l’afa, ecco temperature più fresche

A Napoli si passerà dalle temperature comprese tra i 24/25 gradi di minima e i 35/36 di massima di questi giorni, con temperature percepite anche superiori ai 40 gradi, ad una buona rinfrescata con temperature comprese tra i 25 ed i 30 gradi domenica ed i 23 e i 25 gradi lunedì 19 agosto. Da martedì le massime torneranno a salire, ma sempre intorno ai 31 gradi, mentre le minime saranno stabili intorno ai 24 gradi. Ciò che verrà sensibilmente meno sarà l’afa, infatti le temperature percepite non saranno superiori ai 34/35 gradi nelle ore più calde della giornate per tutto il resto del mese di agosto.