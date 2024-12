Ondata di gelo polare in arrivo, tra temporali e vento forte: che tempo farà all’Immacolata

Stando alle previsioni meteo, a ridosso del ponte dell’Immacolata, si andrà incontro ad una nuova ondata di freddo intenso che darà spazio a ben due perturbazioni pronte a colpire in particolar modo il Centro-Sud, scatenando ulteriori temporali anche a Napoli e in Campania. Un clima tipicamente invernale e anche piuttosto instabile, dunque, caratterizzerà la giornata festiva e non solo.

Meteo Immacolata, ondata di freddo e temporali a Napoli

Secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni l’Italia sarà colpita da due perturbazioni, una più fredda dell’altra. Già a partire da martedì, 3 dicembre, arriverà la prima perturbazione direttamente dal Nord Atlantico con un netto peggioramento previsto entro sera al Centro-Sud.

“Tra mercoledì e giovedì l’aria più fredda in arrivo formerà un vortice ciclonico che si posizionerà grossomodo al Sud. Il maltempo colpirà principalmente le regioni adriatiche centro meridionali, la Calabria e la Sicilia. Non mancheranno alcuni temporali o fasi piovose piuttosto forti, come anche la neve” – ha anticipato il meteorologo e fondatore de Il Meteo, Antonio Sanò.

“I fiocchi scenderanno copiosi sugli Appennini sopra i 1200 metri al Centro e quote ben più alte al Sud. Nel corso di giovedì il centro depressionario si porterà verso la Grecia, condizionando il tempo ancora sul medio e basso Adriatico e al Sud. L’afflusso di ulteriore aria più fredda farà abbassare la quota delle nevicate“.

La svolta è attesa proprio per il giorno dell’Immacolata quando un altro vortice, stavolta direttamente in discesa dal circolo polare artico, farà il suo ingresso nel nostro paese rendendosi responsabile di un ulteriore peggioramento del tempo da Nord a Sud. Avrà, così, inizio una nuova ondata di freddo intenso che darà il via a neve, vento forte e temperature particolarmente rigide. Anche con l’inizio della settimana prossima il vortice gelido dovrebbe continuare a portare freddo e condizioni tipicamente invernali. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.