Arriva un freddo vortice ciclonico, ancora temporali a Napoli: quanto durerà

Dopo l’instabilità di questi ultimi giorni, stando alle previsioni meteo, è in arrivo un freddo vortice ciclonico che avrà, tuttavia, una durata breve, lasciando spazio ad un tempo più stabile e soleggiato anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli, dopo il freddo cambia tutto: le previsioni

La settimana si è aperta ancora una volta all’insegna del maltempo con un’allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile, ancora in vigore su tutta la Campania. Secondo le stime de Il Meteo, le gelide correnti artiche, giunte in Italia a ridosso dello scorso weekend, continueranno ad alimentare il vortice ciclonico che sta colpendo in particolare il Centro-Sud.

Dopo un lunedì freddo e piovoso anche martedì, 10 dicembre, trascorrerà all’insegna dei temporali che colpiranno gran parte del comparto tirreno, soprattutto Lazio, Campania e Calabria. Su queste Regioni il maltempo dovrebbe persistere per l’intera giornata.

Mercoledì, 11 dicembre, il vortice ciclonico inizierà a perdere colpi, pur provocando ancora qualche pioggia sparsa al Sud. Anche i valori termici inizieranno lentamente a migliorare su tutto il paese. Giovedì 12 dicembre il clima resterà sereno quasi ovunque fatta eccezione per una blanda perturbazione che potrebbe far sentire i suoi effetti sulle isole e le regioni tirreniche.

“L’ingresso delle correnti fredde sui nostri mari favorirà la formazione di un ciclone destinato a provocare piogge battenti e temporali già dalla giornata odierna e fino a Martedì in particolare al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori. Sugli Appennini saranno possibili delle nevicate intense a partire dai 1200/1400 metri di quota” – ha dichiarato il meteorologo e fondatore de Il Meteo Antonio Sanò.

“Dopo una breve pausa intorno a metà settimana, un nuovo vortice ciclonico si affaccerà tra Giovedì 12 e Venerdì 13, riportando un modesto peggioramento del meteo su gran parte del Centro-Sud. Questa perturbazione darà i suoi maggiori effetti nella giornata di Sabato 14″ – ha concluso.