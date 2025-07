ALLERTA METEO di livello giallo in tutta la Campania: attesi temporali intensi

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo valido per la giornata di giovedì 17 luglio, dalle ore 11:00 alle 21:00, a causa del previsto arrivo di temporali localmente intensi, con fenomeni di forte impatto soprattutto nelle zone interne del territorio regionale.

L’allerta riguarda in particolare le zone 2, 3, 4 e 5 della suddivisione regionale: Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele. Secondo il bollettino diffuso, i fenomeni temporaleschi si svilupperanno rapidamente, e potrebbero essere intensi anche in intervalli di tempo molto brevi, complici le attuali condizioni meteorologiche caratterizzate da elevata incertezza previsionale.

I temporali potranno essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento, elementi che aumentano il rischio di danni soprattutto a strutture esposte, coperture, alberature e reti infrastrutturali. Il rischio principale resta tuttavia quello idrogeologico, con la possibilità di allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle strade, caduta di massi e frane nei territori più vulnerabili.

In considerazione del potenziale impatto sul territorio, la Protezione Civile regionale raccomanda ai Comuni coinvolti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in atto tutte le misure, sia strutturali che organizzative, previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile. È importante inoltre monitorare lo stato del verde pubblico, verificare eventuali situazioni di pericolo e restare in costante contatto con la Sala Operativa Regionale.

La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari durante l’orario dell’allerta e seguendo con attenzione gli aggiornamenti ufficiali. In caso di pioggia intensa, si consiglia di non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi, alberi o strutture pericolanti.