Investito a Capri, Giuseppe non ce l’ha fatta: il dramma nel Napoletano, è morto a 32 anni

Non ce l’ha fatta Giuseppe Riccardi, il 32enne di Boscoreale ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da un taxi sull’isola di Capri. Sarebbe stata la sorella ad annunciarne il decesso sui social.

Investito dal taxi a Capri, Giuseppe non ce l’ha fatta: è morto

Il giovane, originario di Boscoreale, si trovava a Capri per lavoro, prestando servizio in una catena di supemercati dell’isola come macellaio. Circa 5 giorni fa, Giuseppe sarebbe rimasto vittima di un grave incidente avvenuto proprio a Capri, mentre attraversava la strada.

Un taxi, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe investito il macellaio, travolgendolo in pieno. Di qui la corsa in eliambulanza presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove il 32enne è giunto in condizioni già gravissime.

Dopo giorni di preghiere e di speranza, purtroppo per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. “Purtroppo Peppone ha mollato” – ha scritto questa mattina sui social la sorella della vittima che proprio nei giorni scorsi aveva lanciato degli appelli alla cittadinanza per chiedere sostegno e vicinanza.

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sul caso e il taxi coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro.