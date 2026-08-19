Varenne non lascerà Eboli. Il cavallo conosciuto come “Il Capitano”, considerato il trottatore più forte e famoso della storia, verrà sepolto nei prossimi giorni presso l’allevamento LJ, la struttura che lo aveva accolto dopo il ritiro dalle competizioni. Lo hanno reso noto i responsabili dell’allevamento, precisando che la sepoltura avverrà nel rispetto delle norme sanitarie previste.

Sarà proprio quel luogo, dove il cavallo si è spento all’età di 31 anni, a diventare la sua dimora definitiva. Si tratta di un’età considerata ragguardevole per un equino, dato che l’aspettativa di vita dei cavalli si aggira solitamente tra i 25 e i 30 anni. Secondo quanto riferito dalla struttura, tra un mese è prevista una cerimonia privata in memoria di Varenne, mentre successivamente il luogo verrà aperto al pubblico come vero e proprio memoriale.

Una leggenda del trotto internazionale

Varenne, considerato il cavallo più veloce al mondo nella sua disciplina, se n’è andato dopo aver segnato in maniera indelebile la storia del trotto italiano e internazionale. La sua scomparsa ha generato un’enorme quantità di articoli dedicati a lui in tutto il mondo, a conferma della fama raggiunta durante e dopo la sua carriera agonistica.

Per trovare un paragone alla sua storia, si può guardare solo a cavalli entrati essi stessi nella leggenda: Bucefalo, il celebre cavallo di Alessandro Magno, o Incitatus, l’animale che l’imperatore Caligola avrebbe voluto nominare senatore.